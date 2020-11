L’Uruguay vince e Tabarez festeggia: 100ª vittoria per il ct della Celeste

Con la vittoria contro la Colombia, il ct Tabarez ha conquistato il centesimo successo da allenatore dell’Uruguay.

L’Uruguay questa notte ha disputato la terza giornata delle qualificazioni mondiali contro la Colombia. Partita che è stata subito incanalata sui binari giusti da Cavani. Poi Suarez e Nunez hanno chiuso la pratica e hanno regalato i tre punti a La Celeste.

Ma questa vittoria ha assunto un peso diverso per tutto il Paese sudamericano. Il ct Oscar Tabarez ha raggiunto la sua centesima vittoria da allenatore dell’Uruguay. Un successo indimenticabile per il commissario tecnico in carica da più tempo di qualsiasi altra Nazionale.

Tabarez fa 100 con l’Uruguay: il Maestro continua a scrivere la storia

Oscar ha 73 anni ed è interrottamente il ct dell’Uruguay dal 2006. Lo è stato già per un biennio, tra l’88 e il 90, portando l’Uruguay alla Coppa del Mondo svolta in Italia. In quell’edizione, la sua squadra raggiunse gli ottavi di finale ed uscì dal torneo proprio per mano degli azzurri. Dopo varie esperienze con i club, tra cui Cagliari e Milan, il Maestro è stato richiamato dall’Uruguay nel marzo del 2006. Da allora, ha consolidato la posizione de La Celeste nel mondo, raggiungendo il 4° posto al mondiale sudafricano e il successo in Copa America l’anno successivo.

Dopo 205 panchine totali alla guida dell’Uruguay, Tabarez è riuscito a conquistare la sua centesima vittoria. L’allenatore, pur con qualche problema fisico, continuerà a guidare la Nazionale per i prossimi impegni internazionale. La prossima estate ci sarà la Copa America e tra due anni il mondiale, al quale bisognerà qualificarsi.

