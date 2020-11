Roma, Milik ed El Shaarawy ancora nel mirino: le ultime sul doppio affare

La Roma non ha mollato le piste che portano ad Arkadiusz Milik e Stephan El Shaarawy. I giallorossi preparano il doppio colpo per gennaio

Tornano con prepotenza nell’orbita della Roma due nomi in vista del calciomercato invernale. Arkadiusz Milik e Stephan El Shaarawy potrebbero diventare presto due giocatori giallorossi. Il primo è stato vicinissimo ai capitolini la scorsa estate, iniziando a svolgere anche le visite mediche, salvo poi restare al Napoli dopo un contrasto con la società che faceva riferimento all’ammutinamento dello scorso novembre.

Il secondo, invece, era già pronto a lasciare lo Shenhua in Cina, anche se solamente in prestito fino a febbraio, ma il club attualmente proprietario del suo cartellino non ha trovato l’accordo con la Roma, che ha dovuto rinunciare, almeno momentaneamente, al ritorno del “Faraone”.

Roma, occhi su Milik ed El Shaarawy: le mosse per gennaio

In vista del mercato di gennaio, la Roma ha pensato di tornare a trattare i due profili che hanno sfiorato la maglia giallorossa negli scorsi mesi, senza riuscire però a firmare alcun contratto. L’operazione più semplice sembrerebbe essere quella legata al ritorno di El Shaarawy, che ha ammesso apertamente di voler tornare il prima possibile nella capitale, già a partire dal primissimo giorno della prossima campagna acquisti. Trovare un accordo con lo Shanghai Shenhua non sembra impossibile e Fonseca potrebbe avere a disposizione l’esterno d’attacco per la seconda metà della stagione.

Nel secondo caso, l’operazione resta più complessa. Riuscire ad acquistare Milik, nonostante sia fuori rosa da mesi, appare ancora come un affare difficile da portare a termine. Il polacco vuole trovare un nuovo club per i prossimi 6 mesi, così da non perdere l’Europeo, ma bisognerà ritrattare le cifre del suo ingaggio e quelle per il trasferimento da versare nelle casse del Napoli. Si prospettano settimane calde in casa Roma, ancora alla ricerca di un direttore sportivo.

