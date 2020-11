Milan, caccia ad un vice Ibrahimovic: i nomi nel mirino rossonero

Zlatan Ibrahimovic ha bisogno di un’alternativa e il Milan ha individuato due profili validi in vista di gennaio

Sorprendono i numeri di Zlatan Ibrahimovic con il Milan, da quanto è tornato in rossonero quasi un anno fa. Non sono solamente i gol messi a segno ad avere un peso specifico, ma anche la fiducia ottenuta dalla squadra dal momento in cui lo svedese ha messo nuovamente piede a Milanello. Il club allenato da Stefano Pioli ha perso solamente 3 partite da gennaio ad oggi, ottenendo l’accesso ai gironi di Europa League e occupando, momentaneamente il primo posto in Serie A.

Il rendimento dell’attaccante svedese ha superato ogni più rosea aspettativa, ma pretendere il 100% da un 39enne per tutta la stagione, in tre competizioni diverse, è utopistico. Da qui la volontà della dirigenza milanista di trovare una valida alternativa che possa far rifiatare il centravanti in determinate circostanze.

Milan, un vice Ibrahimovic come priorità: i nomi in pole

E’ il Corriere dello Sport a riportare due nomi sui quali avrebbe posto la propria attenzione il Milan. Il primo su tutti, già da tempo accostato ai rossoneri, è quello di Luka Jovic. Il giovane attaccante del Real Madrid potrebbe rappresentare il giusto rinforzo per l’attacco milanista e l’occasione in Serie A lo rilancerebbe dopo stagioni deludenti in Spagna. Si tratta un possibile prestito, ma i Blancos non sono ancora così convinti di liberarsene.

Alle sue spalle spunta il nome di Donyell Malen, attaccante del PSV. Il 21enne è assistito da Mino Raiola, già agente di Donnarumma e Ibrahimovic, un fattore che potrebbe risultare determinante ai fini della trattativa. Il problema relativo all’olandese è l’ingaggio. I rossoneri faranno quindi in modo di trattare, per trovare un accordo. Si attendono giorni caldi in casa Milan, soprattutto in vista di gennaio.

