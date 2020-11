Milan, Calhanoglu verso l’addio: top club spagnolo spaventa i rossoneri

Il Milan rischia di perdere Hakan Calhanoglu, sempre più vicino alla cessione. Un top club della Liga avrebbe messo in allarme i rossoneri

La vicenda Calhanoglu resta una delle più spinose in casa del Milan. Nelle ultime settimane si sono incrementati i rumors relativi ad un mancato rinnovo del trequartista, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Non prolungare il proprio contratto con i rossoneri entro gennaio, significherà, quasi certamente, un addio a parametro zero per l’estate.

Il calciatore turco, infatti, a partire dal nuovo anno, potrà trattare liberamente con qualsiasi club sia interessato, firmando persino un pre-accordo. La volontà del 26enne lo porterebbe lontano dal Milan, ma non per forza dall’Italia. Sono tre i club di Serie A sulle sue tracce: Inter, Juventus e Napoli, ma nelle ultime ore si sarebbe fatta sempre più insistente una voce che lo affiancherebbe ad un top club della Liga spagnola.

Potrebbe interessarti anche: Milan, caccia ad un vice Ibrahimovic: i nomi nel mirino rossonero

Milan, Calhanoglu pensa alla cessione: tentativo di un club della Liga

Secondo i colleghi spagnoli su Hakan Calhanoglu avrebbe posto la propria attenzione il Barcellona. I blaugrana sono alla ricerca di rinforzi di rilievo in vista della prossima stagione e il nome del centrocampista del Milan piacerebbe particolarmente all’allenatore dei catalani, Ronald Koeman.

Proprio dalla permanenza dell’ex calciatore dipenderà in parte il futuro di Calhanoglu. Se l’olandese dovesse rimanere alla guida tecnica del Barça, allora le chance che l’ex Bayer Leverkusen si trasferisca in Spagna aumenteranno sensibilmente. Le prossime settimane saranno decisive e la dirigenza milanista tenterà con tutte le proprie possibilità di trattenere il classe ’94 in rosa.

Leggi anche -> Milan-Calhanoglu, il rinnovo si complica: doppio tentativo dalla Serie A