La Juventus non smette di credere nel ritorno di Paul Pogba e alcune sue recenti dichiarazioni sul Manchester United aumenterebbero le speranze bianconere

Da oltre due anni la Juventus è accostata a Paul Pogba. Dopo il suo addio nell’estate del 2016, i tifosi non hanno mai smesso di sperare in un suo ritorno e le ultime stagioni hanno alimentato le indiscrezioni. Nonostante il forte pressing del Real Madrid, che resta una delle squadre in pole per soffiare il francese ai bianconeri, la Vecchia Signora non ha abbandonato la pista.

In Premier, il centrocampista Campione del Mondo non è mai riuscito ad esprimersi al suo livello reale, trasformando le prestazioni alla Juventus un lontano ricordo. Con i Red Devils la soddisfazione più grande è stata la vittoria dell’Europa League, uno dei due soli trofei alzati in 4 anni. Un bottino misero, che, accompagnato da un rapporto burrascoso con Mourinho prima, e Solskjaer poi, ha certamente compromesso l’avventura a Manchester del 27enne.

Juventus, Pogba e le confessioni negative sul Manchester United

L’inizio di questa stagione ha gettato solamente benzina sul fuoco per Pogba, dato che lo United è quattordicesimo in Premier League, mentre in Champions ha perso contro l’Istanbul Basaksehir nell’ultimo turno disputato della fase a gironi. Un avvio disastroso, che ha portato il francese a sfogarsi durante la sosta per le nazionali.

L’ex Juve ha infatti dichiarato: “Sto vivendo il periodo più complicato della mia carriera. Giocare con la Francia è sicuramente una boccata d’aria fresca. Il gruppo eccezionale e lo spogliatoio è magico”. L’aria in casa Manchester è sicuramente molto pesante e le prestazioni del centrocampista ne stanno risentendo. La Juventus spera ancora nel super colpo estivo, contando anche sul fattore nostalgia.

