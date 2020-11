La FIFA rinvia il Mondiale per Club a causa del Covid: le nuove date

Il Mondiale per Club in programma a dicembre è stato rinviato a causa del Covid: la FIFA ha annunciato le nuove date del torneo.

La FIFA è stata costretta a rimandare l’edizione della Coppa del Mondo per club in programma questo dicembre. A causa della sospensione dei campionati per via della pandemia, le competizioni continentali non sono ancora concluse. Sono solo due le squadre ad esser iscritte al torneo in Qatar: il Bayern Monaco, vincitore della Champions League, e l’Al-Duhail, squadra vincitrice del campionato qatariano.

Dunque, era inevitabile posticipare lo svolgimento del Mondiale per club e la Fifa quest’oggi ha annunciato le nuove date.

Potrebbe interessarti anche >>> Inter, allarme Covid: Kolarov positivo, quante gare salterà

Covid, anche il Mondiale per Club si arrende: la FIFA annuncia il rinvio del torneo a febbraio 2021

Il torneo si sarebbe dovuto svolgere entro dicembre 2020, ma a causa dei rinvii della Champions League africana, di quella asiatica, di quella centro-nord americana e della Copa Libertadores, non è stato possibile organizzarlo. Dunque, la FIFA ha comunicato di aver rinviato il Mondiale per Club dal 1 all’11 febbraio 2021, sempre in Qatar. Il Paese dovrà garantire tutte le norme di sicurezza anti contagio e sarà una grande prova in vista della Coppa del Mondo che dovrà ospitare nel 2022.

Il Mondiale si disputa ogni anno regolarmente dal 2005, ma questo 2020 è davvero maledetto. Dopo il rinvio di svariate competizioni, tra cui Euro 2020, ha ceduto anche il torneo che include le migliori rappresentanti a livello continentale. Purtroppo però, non ci sarà la vincente della Champions oceanica, poiché la federazione continentale ha cancellato il torneo a causa del Coronavirus.

Potrebbe interessarti anche >>> Cristiano Ronaldo bomber da record con il Portogallo: i numeri in nazionale