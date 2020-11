Inter, allarme Covid: Kolarov positivo, quante gare salterà

L’Inter dovrà fare a meno di Aleksandar Kolarov per alcune partite a causa della sua positività al Covid

Dopo Marcelo Brozovic, anche Aleksandar Kolarov è risultato positivo al Coronavirus. Brutte notizie per Antonio Conte che dovrà quindi rinunciare a due alternative importanti della sua rosa in vista dei prossimi impegni in campionato e in Champions League. Dopo una partenza altalenante, l’Inter, proprio al termine della sosta per le Nazionali avrebbe dovuto incominciare a macinare una serie di risultati più convincenti, ma le nuove assenze non saranno certamente d’aiuto per i nerazzurri.

Kolarov aveva lasciato l’Italia negli scorsi giorni per raggiungere la sua nazionale e disputare lo spareggio con la Scozia per i prossimi Europei. Il difensore non è sceso in campo e la sua Serbia ha anche perso ai calci di rigore. L’Inter ha poi deciso di richiamare il terzino in squadra, per evitare che si affaticasse, dato che era partito con un problema al ginocchio.

Inter, Kolarov positivo al Covid: i match che salterà

Saranno sicuramente due le sfide che Kolarov sarà costretto a saltare, quella con il Torino valida per l’ottava giornata di Serie A e soprattutto quella contro il Real Madrid per il quarto turno della fase a gironi di Champions League. Una gara da dentro o fuori per l’Inter, che dovrà vincere per sperare ancora nel passaggio agli ottavi di finale.

Al momento il calciatore serbo è asintomatico e la speranza è quella di riaverlo a disposizione tra un paio di settimane, ma solamente il risultato dei prossimi tamponi ai quali si sottoporrà potrà dare maggiori indicazioni in merito.

📄 | COMUNICATO FC Internazionale Milano comunica che Aleksandar Kolarov è risultato positivo al Covid-19 👉 https://t.co/HvSTyRihnK #FCIM — Inter (@Inter) November 17, 2020

