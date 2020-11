Totti, che errore di Amazon: foto di Spalletti per pubblicizzare il film

Amazon Prime Video ha utilizzato una foto di Luciano Spalletti per presentare il docufilm di Francesco Totti sulla propria piattaforma

Un biglietto da visita non proprio adatto quello scelto da Amazon Prime Video per la sponsorizzazione del docufilm “Mi chiamo Francesco Totti”. Gli addetti alla creazione della pagina dedicata allo streaming della pellicola sull’ex capitano della Roma, hanno commetto un errore non sfuggito ai fruitori dei social.

Al posto della locandina ufficiale, inserita poi in seguito, il film veniva presentato con un’immagine di Luciano Spalletti. Una scelta, dettata sicuramente da una distrazione, non saggia e che ha fatto scatenare tifosi e spettatori.

Potrebbe interessarti anche: Francesco Totti positivo al Coronavirus: le condizioni dell’ex attaccante

Totti, Amazon pubblicizza il docufilm con una foto di Spalletti

Il documentario mostra la vita e la carriera della bandiera giallorossa, a partire dai primissimi anni, fino ad arrivare al suo ritiro del 28 maggio 2017. Nel mezzo anche gli screzi proprio con Spalletti, numerosi durante la seconda avventura alla Roma del tecnico toscano.

La scelta di Amazon, dunque, ha generato ilarità e qualche presa in giro sui social. Non solo perché la foto non rappresentava il protagonista di un film dedicato, ma anche perché l’immagine scelta mostrava un personaggio discusso nella vita dell’ex capitano romanista. Questa mattina sono sparite le tracce dell’errore e Spalletti è stato sostituito dalla locandina del film, con Totti in primo piano, ma il mondo social non ha perdonato e l’acquisizione schermo sul sito di Amazon Prime Video ha fatto il giro del web.

Leggi anche -> Roma, Milik ed El Shaarawy ancora nel mirino: le ultime sul doppio affare