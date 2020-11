Mourinho e la promessa mantenuta: un prosciutto per Sergio Reguilon

Mourinho ha mantenuto la promessa e quindi ha regalato un prosciutto a Sergio Reguilon: ma quanto è costato caro questo pensiero.

José Mourinho non è un uomo ordinario. Nel corso della sua carriera si è fatto apprezzare per dichiarazioni pungenti, gesti plateali in campo e tanti episodi in cui è stato l’indiscusso protagonista. E ancora una volta si parla di lui. Lo Special One ha fatto un regalo speciale per un suo calciatore, un regalo inconsueto.

L’allenatore del Tottenham ha acquistato un intero jamon iberico per Sergio Reguilon e ha postato la foto sul suo profilo Instagram con il suo giocatore.

Potrebbe interessarti anche >>> Premier League, partite a porte aperte da dicembre: il governo ci pensa



Mourinho: “Questa promessa mi costa 500 sterline”

Sergio è stato acquistato nella sessione estiva di calciomercato e ha accettato l’offerta del Tottenham, pur avendo tante altre alternative. Lo spagnolo è amante del prosciutto spagnolo, introvabile però in Inghilterra. Infatti, Mourinho ha affermato di averlo pagato ben 500 sterline, prezzo decisamente più elevato del normale. “Ma una promessa è una promessa e io l’ho mantenuta”, ha scritto sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose Mourinho (@josemourinho)

Il motivo di tale regalo non si conosce. Secondo alcuni media, il tecnico del Tottenham avrebbe chiesto a Reguilon di arginare gli attacchi di Mahrez contro il Manchester City nella scorsa giornata di Premier League. Dunque, la posta in palio sarebbe stato il jamon. Secondo altri, invece, è un regalo per il calciatore per aver accettato il trasferimento a Londra e per essere allenato da Mourinho. In ogni caso, Reguilon ha il suo prosciutto e Mourinho è sempre più Special One.

Potrebbe interessarti anche >>> Messi fuori dai convocati per Dinamo Kiev-Barcellona: il motivo