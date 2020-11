Juventus, Isco affare possibile: la rivelazione dell’agente

La Juventus crede nel colpo Isco e l’agente del calciatore ha aperto alla possibilità di trasferimento

Non si placano le indiscrezioni che riportano di un possibile passaggio di Isco alla Juventus. Il centrocampista spagnolo è stato accostato ai bianconeri nelle ultime settimane e non si esclude un suo trasferimento anche a gennaio. Andrea Pirlo è alla ricerca di un ennesimo innesto e un calciatore esperto come il 28enne del Real potrebbe fare estremamente comodo.

Il suo contratto è in scadenza nel 2022, ma per evitare di perderlo a parametro zero alla fine della prossima stagione, la dirigenza del Madrid avrebbe iniziato a valutare di farlo partire nella sessione di calciomercato invernale o in estate. Non mancano i club interessati.

Juventus, occhi su Isco: l’agente svela la scelta per il futuro

In una recente intervista per il programma “El Larguero”, il padre e agente di Isco, Paco Alarcor, si è espresso in merito alle possibili decisioni del figlio e assistito per il futuro. “A Isco piacerebbe giocare anche in un campionato differente“, ha dichiarato, per poi aggiungere: “Per ora non c’è alcun accordo ufficiale e rimanere al Real Madrid non sarebbe comunque un problema”.

Un’apertura, dunque, per la Juventus, che potrebbe approfittare della volontà del centrocampista spagnolo e del suo contratto ancora non rinnovato per riuscire a strapparlo al Real per circa 20 milioni di euro. Nelle prossime settimane non si escludono ulteriori contatti.

