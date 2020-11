Milan, cercasi vice Ibrahimovic: ipotesi Giroud per gennaio

Olivier Giroud potrebbe diventare un giocatore del Milan, alla ricerca di un’alternativa a Zlatan Ibrahimovic

Un inizio di stagione da incorniciare quello di Zlatan Ibrahimovic, che ha già segnato 11 gol. L’attaccante, vincitore del 12° pallone d’oro svedese, sembra non sentire affatto i 39 anni, ma chiaramente, in un’annata così lunga da affrontare, avrà bisogno anche di riprendere il fiato. Giovedì prossimo contro il Lille in Europa League e domenica contro la Fiorentina, Ibra non ci sarà a causa di un infortunio e i rossoneri saranno costretti a schierare Rebic come prima punta.

Serve un sostituto di ruolo e con l’avvicinamento del mercato di gennaio si potrà sfruttare la giusta occasione. Una di queste sembrerebbe essere Olivier Giroud, attualmente al Chelsea. Il 34enne è stato vicino all’Italia in due circostanze, ma né l’Inter, né la Lazio, hanno trovato l’accordo decisivo con i Blues.

Potrebbe interessarti anche: Ibrahimovic contro FIFA 21: Raiola incalza, EA Sports risponde

Milan su Giroud, colpo possibile a gennaio

Nonostante abbia segnato una rete nella partita di ieri contro il Rennes in Champions League, conquistando l’accesso agli ottavi, Giroud non sembrerebbe soddisfatto del trattamento al Chelsea in questo inizio di stagione.

Il francese è sceso in campo per meno di 200 minuti complessivi, una scelta di Lampard, che non andrebbe pienamente d’accordo con l’attaccante. Il Campione del Mondo cerca quindi una nuova destinazione per scendere più spesso in campo e il Milan potrebbe diventare la giusta opportunità. Le parti dovranno iniziare a trattare nelle prossime settimane se vorranno trovare l’accordo in vista di gennaio e non si esclude che, al terzo tentativo, Giroud riesca finalmente ad esordire in Serie A.

Leggi anche -> Milan, Calhanoglu verso l’addio: top club spagnolo spaventa i rossoneri