Juventus, Haaland può sfumare: top club spagnolo insidia i bianconeri

Erling Haaland è uno dei principali obiettivi di mercato della Juventus, ma un top club della Liga potrebbe battere la concorrenza dei bianconeri

Non smette di segnare Erling Haaland, andato a segno con una doppietta anche ieri sera nella sfida contro il Brugge di Champions. Il talento norvegese ha infranto un nuovo record, quello relativo al numero di reti (16) segnate a solo 20 anni nella massima competizione europea. Nessuno come lui, per uno che in 31 presenze con la maglia del Borussia Dortmund, ha segnato 33 gol.

Cifre da capogiro, per un classe 2000, fresco vincitore del premio Golden Boy per il miglior Under 21 del 2020. L’attaccante moderno per antonomasia e su cui aveva posato gli occhi la Juventus già due anni fa, quando ancora militava nel Molde. Lui scelse il Salisburgo e i bianconeri ci hanno riprovato a dicembre dello scorso anno, ma alla fine lui ha scelto i giallo-blu tedeschi e mai decisione fu più azzeccata per la sua crescita.

Juventus su Haaland, spunta top club spagnolo in corsa

I bianconeri non si sono fatti sopraffare dagli eventi e avrebbero già preparato un terzo assalto, ma questa volta dovranno fare i conti con club più blasonati. Oltre al Real Madrid, già da qualche mese sulle sue tracce, secondo la stampa spagnola si sarebbe aggiunto anche il Barcellona.

I catalani vorrebbero trovare il nuovo goleador che li trascini dopo l’addio di Suarez, ma per farlo dovranno concretizzarsi degli scenari specifici. Uno su tutti, l’elezione come presidente di Joan Laporta, in ottimi rapporti con l’agente di Haaland, Mino Raiola. Da questo punto di partenza si potrà poi valutare un’effettiva trattativa per l’estate, con la Juve che rimane in corsa.

