Maradona, maglie autografate in vendita online: le cifre folli

Prezzi folli per le maglie autografate di Diego Armando Maradona vendute online dopo la sua tragica scomparsa

Sono passati 2 giorni dalla scomparsa di Maradona e online, numerosi venditori, hanno iniziato a proporre inserzioni che hanno scatenato aste folli. L’interesse maggiore? Le maglie autografate del Pibe de Oro. Qualche appassionato, che ha deciso di non conservare un cimelio così raro, si è già imbattuto in acquirenti pronti a tutto pur di aggiungere un pezzo leggendario alla propria collezione.

Le t-shirt sono chiaramente l’articolo più venduto, principalmente quelle dell’Argentina, ma è quasi sempre necessario dimostrare l’autenticità del prodotto. I potenziali acquirenti chiedono video per assicurarsi che la maglia sia reale e autografata, prima di mettere mano al portafoglio.

Maradona, aste folli per le sue maglie autografate

Stando a quanto riferisce una ricerca di Infobae sulla piattaforma Mercato Libre, l’indumento più costoso è una replica di una t-shirt indossata da Maradona durante il Mondiale in Messico dell’86, con tanto di firma del Pibe de Oro. Il venditore ha avuto la fortuna di incontrare Maradona nel 2013 e 7 anni dopo mette all’asta il suo cimelio per 15 milioni di euro.

Per chi non fosse interessato ad una maglia, può sempre puntare ad altri gadget, come cappelli, bambole, palloni, libri, dipinti e poster che raggiungono il costo di 500mila euro. Non alla portata di tutti, ma per i veri appassionati è un’occasione irripetibile.

