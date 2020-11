Messi, gol ed esultanza in ricordo di Maradona: la maglia speciale

Lionel Messi ha sigillato la partita del Barcellona con un magnifico sinistro e ha dedicato il gol a Diego Armando Maradona.

Il Barcellona ha affrontato l’Osasuna in campionato e ha vinto senza problemi. I catalani hanno demolito gli avversari con un sontuoso 4-0 e a chiudere la pratica ci ha pensato il solito Leo Messi. Il 10 blaugrana ha regalato una magia e ha dedicato la rete a Diego Armando Maradona, scomparso improvvisamente qualche giorno fa.

Lionel è stato allenato dal Pibe de Oro in Nazionale, nel mondiale di Sud Africa 2010. Una spedizione non memorabile di una formazione che come al solito parte favorita. Ma non c’era solo questo legame ad unire i due. Messi era considerato l’erede di Diego e ora sarà ancor più pesante questo fardello.

Messi, la dedica speciale per Maradona con la maglia del Newell’s Old Boys

Il talento del Barcellona ha chiuso la partita contro l’Osasuna con un bolide di sinistro. E non poteva essere diversamente nella giornata in ricordo del mancino più famoso del secolo scorso. Subito dopo la rete, Messi si è tolto la maglietta ed spuntata la divisa con il numero 10 del Newell’s Old Boys, squadra in cui Maradona militò tra il ’93 e il ’94. Inoltre, è lo stesso club in cui Leo cominciò a farsi conoscere. Giocò nelle giovanili dei rossoneri di Rosario per 5 anni, prima di approdare in Spagna.

Nei giorni scorsi, appresa la notizia, Leo scrisse sui social che Diego: “Ci lascia ma non se ne va, Diego è eterno!“. In questi giorni sono tante le dimostrazioni d’affetto per l’ex campione del Napoli. Tutto il mondo piange la scomparsa di un personaggio che ha riscritto la storia del calcio.

