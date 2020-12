Cristiano Ronaldo conquista il Golden Foot: i vincitori

Cristiano Ronaldo vince il Golden Foot e batte avversari come Lewandowski e Messi: è la prima volta in carriera che riceve il premio.

L’attaccante portoghese impreziosisce la sua bacheca con un ulteriore premio. Questa volta, Cristiano Ronaldo vince il Golden Foot award, un riconoscimento internazionale per i calciatori di almeno 28 anni che si distinguono per il talento e per la personalità messa in campo. A determinare il vincitore, sono i fan da casa che tramite il sito ufficiale possono votare il loro giocatore preferito tra dieci atleti scelti da una giuria.

E’ la prima volta che CR7 conquista questo premio. E’ riuscito a sbaragliare gli altri nove candidati e i nomi sono di tutto rispetto: da Lewandowski a Messi, passando per Neymar e Sergio Ramos.

Cristiano Ronaldo e Agnelli vincono il Golden Foot: doppietta Juventus

In quest’edizione, è stato scelto di premiare anche il miglior presidente ancora in attività che si è distinto per i risultati ottenuti. Dunque, la scelta è caduta su Andrea Agnelli che in 10 anni vanta 17 trofei, diventando uno dei presidenti più vincenti nella storia del calcio italiano e internazionale.

La Juventus porta a casa due riconoscimenti del Golden Foot. Una doppietta che chiude un anno bisestile coronato dalla vittoria dello scudetto, e delusioni in Champions e in Coppa Italia. La squadra bianconera non ha ancora carburato e stenta in campionato. L’unica vera certezza è Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha sempre fornito un assist o un gol ad ogni partita giocata fin’ora in questa prima parte di Serie A.

