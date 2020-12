Juventus, cercasi rinforzi in attacco: i due obiettivi per gennaio

La Juventus è alla ricerca di un ulteriore rinforzo per l’attacco in vista di gennaio e sarebbero due gli obiettivi in pole per vestire la maglia bianconera

Dipendere da una coppia d’attacco non è mai un bene, soprattutto se ti chiami Juventus. I bianconeri non hanno iniziato in maniera convincente la stagione, ma non sono mancate alcune soddisfazioni, merito di Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata.

Il portoghese e lo spagnolo hanno letteralmente trascinato la formazione guidata da Andrea Pirlo, realizzando circa 15 gol in due. CR7, però, necessita di riposo e lo spagnolo non potrà tenere ritmi così elevati per tutto il resto della stagione. Da qui l’interesse nell’acquistare un ennesimo rinforzo offensivo.

Potrebbe interessarti anche: Juventus, chiesto difensore all’Atletico Madrid: i dettagli dell’operazione

Juventus, due obiettivi per l’attacco: le ultime di mercato

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, sono due i nomi in corsa per vestire la maglia della Juventus per la seconda parte di questa stagione. Il primo in assoluto è Arkadiusz Milik, già trattato in estate e ormai fuori rosa con il Napoli da mesi. Il polacco punta all’Europeo ed è in scadenza di contratto e per ottenere una convocazione servirà trovare una nuova squadra.

Il secondo nome accostato ai bianconeri è quello di Olivier Giroud. Il centravanti del Chelsea è in rottura con i Blues e spera ancora in un trasferimento in Italia al terzo tentativo. Dopo Inter e Lazio, la Juve potrebbe rappresentare la giusta occasione per giocare in Serie A, ma bisognerà battere anche la concorrenza del Milan alla ricerca di un vice Ibrahimovic.

Leggi anche -> Stephanie Frappart dirigerà Juve-Dinamo Kiev: tutto sul primo arbitro donna in Champions League