Juventus, caso Paratici: arriva il comunicato UFFICIALE

Fabio Paratici, dirigente della Juventus, ha ricevuto un’informazione di garanzia sul caso Luis Suarez: gli aggiornamenti

Lasciati alle spalle due mesi di calma apparente, il caso Luis Suarez oggi è riesploso. Dopo il comunicato della Procura di Perugia di questa mattina, nel pomeriggio la Juventus ha confermato che a Fabio Paratici, capo dell’area sport, è stata notificata un’informazione di garanzia riguardante l’indagine in corso sull’esame dell’uruguaiano.

Juventus, Paratici indagato per il caso Suarez

‘False informazioni al pubblico ministero’ è il reato ipotizzato nei confronti del dirigente, mentre la società ribadisce “con forza” la correttezza del suo operato. La situazione, più complessa di quanto si immaginasse, ha causato diverse polemiche nell’ambiente bianconero.

Già nei mesi scorsi ci furono diversi rumors sull’addio del dirigente, che, per qualche ora, sembrava condannato all’addio nel giorno in cui fu ufficializzato Andrea Pirlo come nuovo allenatore. Il caos Suarez non sarà un elemento dirimente nella scelta sul suo futuro, ma ovviamente non rasserena gli animi di una squadra che, in questo inizio di stagione, fa un’enorme fatica a decollare.

