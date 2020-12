Messi-PSG, Leonardo rivela le prossime mosse: cosa accadrà sul mercato

Il PSG resta in corsa per Messi e il direttore sportivo Leonardo ha spiegato quali saranno le prossime mosse del club

Neymar vuole tornare a giocare con Messi a partire dalla prossima stagione e le recenti dichiarazioni del fantasista brasiliano hanno aumentato i rumors intorno ad un possibile passaggio di Leo al Paris Saint Germain. Sul tema, il presidente Al-Khelaifi ha dribblato senza dare risposte precise, mentre il direttore sportivo Leonardo ha voluto chiarire la posizione del club.

In un intervento per Canal +, il dirigente brasiliano ha, momentaneamente, chiuso le porte ad un possibile acquisto del 6 volte Pallone d’Oro, ancora impegnato per metà stagione con un Barcellona in grande difficoltà.

Messi al PSG, Leonardo chiarisce le voci di mercato

L’ex calciatore si è subito concentrato sulle parole rilasciate da Neymar dopo la vittoria del PSG sul Manchester United in Champions League, grazie ad una sua doppietta. Il dirigente dei parigini ha dichiarato: “E’ normale che succeda quando è un giornalista argentino a fare una domanda simile”.

Leonardo ha quindi proseguito: “Messi è un giocatore del Barcellona e dobbiamo portare rispetto. Quando circolano voci sui nostri calciatori non ci fa piacere e quindi non possiamo parlare degli altri”. Infine il d.s. ha concluso: “Non è il momento di discutere di mercato. Siamo contenti della nostra rosa e di cosa stiamo facendo”.

