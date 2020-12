Dybala al Real Madrid, affare possibile grazie a…Pochettino

Dybala potrebbe indossare la maglia del Real Madrid dalla prossima stagione e il colpo verrebbe favorito da Mauricio Pochettino

Il Real Madrid è in cerca di una svolta dopo un inizio di stagione discontinuo. I Blancos sono terzi in campionato e in Champions League non sono riusciti ancora ad ottenere la qualificazione agli ottavi. Nel prossimo e ultimo turno, contro il ‘Gladbach, bisognerà fare punti perché, in caso di sconfitta, potrebbe saltare anche l’accesso all’Europa League.

Un avvio tremendo, che rischia di far saltare la panchina di Zinedine Zidane. Se le Merengues dovessero perdere la partita di mercoledì prossimo, l’ex giocatore francese potrebbe essere esonerato. Dalla Spagna si inizia già a discutere del sostituto e l’indiziato principale sembrerebbe essere Mauricio Pochettino.

Potrebbe interessarti anche: Dybala, il ct dell’Argentina: “Fa male vederlo così, momento delicato”

Real Madrid su Dybala, la richiesta di Pochettino

Nell’ipotesi in cui Pochettino dovesse effettivamente sostituire Zidane, l’operazione Real–Juve per Dybala potrebbe realmente concretizzarsi. L’allenatore argentino, infatti, avrebbe già preparato una lista dei desideri, con tre nomi inseriti. I primi due arrivano dal Tottenham, e sarebbero Harry Kane e Dele Alli, mentre il terzo è proprio quello della “Joya”.

Dopo un inizio di stagione horror, l’attaccante argentino potrebbe valutare concretamente di lasciare la Juventus e vivere un’esperienza in Liga. Il futuro del Real dipende dalla prossima settimana e quello dei Dybala è strettamente collegato.

Leggi anche -> Juventus, Dybala: rinnovo in stand by. Cosa blocca l’affare