Pogba e la terribile esperienza con il Covid: “Mi mancava il respiro”

Paul Pogba è tornato al gol contro il West Ham, ma soprattutto è tornato a convincere dopo le brutte prestazioni: il centrocampista spiega come sta dopo esser guarito dal Covid.

L’avvio stagionale di Paul Pogba non è stato dei migliori. Il centrocampista del Manchester United è stato aspramente criticato da tifosi e stampa a causa delle sue prestazioni negative. Anche Solskjær ha dovuto rivedere i suoi piani tattici e in diverse occasioni ha relegato in panchina il francese, preferendolo ad altri suoi compagni.

Tuttavia, Pogba ha una ragione per il quale non ha ingranato in questo inizio di campionato: ha contratto il Coronavirus a fine agosto. La sua condizione atletica ne ha risentito parecchio.

Pogba e il Covid: “Provavo a correre senza riuscirvi”

Nella gara di Premier League contro il West Ham, Pogba ha giocato finalmente dall’inizio e ha trovato anche il secondo gol stagionale: non segnava dal 30 settembre. Paul ha spiegato ai microfoni di MUTV al termine del match la sua esperienza con il Covid: “E’ difficile da spiegare, mi sentivo strano. Anche quando sono tornato ad allenarmi, dicevo al preparatore atletico che non ero in gran forma“.

Il centrocampista del Manchester ha svelato: “Al primo match, dissi al mister che avrei voluto provare a giocare dall’inizio. Durante la gara, provavo a correre ma non ce la facevo. Mi mancava il respiro e mi stancavo subito. Solo dopo tempo ho ritrovato la mia condizione migliore“.

