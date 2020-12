Fabregas racconta Sarri: il curioso aneddoto sull’allenamento al Chelsea

Cesc Fabregas ha raccontato un curioso aneddoto riguardante Maurizio Sarri ai tempi del Chelsea

Hanno trascorso un solo anno insieme al Chelsea, ma Maurizio Sarri ha lasciato un segno in Cesc Fabregas. Il centrocampista spagnolo, attualmente in forze al Monaco, ha raccontato un retroscena sull’allenatore toscano, che con i Blues ha vinto un’Europa League contro l’Arsenal.

L’ex calciatore del Barcellona ha concesso un’intervista per Tuttosport, nella quale si è soffermato su un particolare aneddoto riguardante il tecnico attualmente svincolato, non risparmiando anche una critica per alcuni suoi comportamenti.

Fabregas su Sarri: il curioso racconto del centrocampista

Il centrocampista ha dichiarato: “E’ una persona di cuore ed è un buon allenatore, ma ha forti convinzioni a livello tattico ed è molto superstizioso“. Il giocatore del Monaco ha quindi proseguito: “Vi racconto di un aneddoto relativo agli allenamenti. Li fissava tutti alle 15 e questo impediva di vedere la propria famiglia, come è successo a me. Provammo a chiedergli di spostarli alla mattina, ma non ci fu verso”.

Fabregas ha quindi concluso: “Lui ci disse che una studiosa di Pisa aveva studiato che a quell’ora il corpo riusciva ad allenarsi meglio. Io ho avuto sempre i miei dubbi e so solo che per un calciatore vedere la propria famiglia è importante”.

