Cristiano Ronaldo-Messi, chi il più forte: il messaggio social del Barcellona

Il Barcellona ha rievocato la sfida che andrà in scena domani sera al Camp Nou: Cristiano Ronaldo e Messi protagonisti di un post social e il club blaugrana non ha dubbi su chi sia il migliore.

Ci sono circostanze in cui la rivalità tra calciatori passa in primo piano, rispetto alla sfida tra due club. E’ proprio il caso di Barcellona-Juventus, gara valida per la sesta giornata di Champions. Ai bianconeri servirà un’impresa per battere i blaugrana e balzare al primo posto nel girone: dovranno vincere con tre gol di scarto. Per questa ragione, la partita in sé passa quasi in secondo piano, rispetto alla sfida tra Cristiano Ronaldo e Messi.

Inoltre, per la prima volta da quando il portoghese ha lasciato il Real Madrid, i due si incontreranno in campo. La rivalità tra i due più grandi calciatori del nuovo millennio è stata riaccesa da un post social del Barcellona.

Il Barcellona punzecchia Cristiano Ronaldo: “Messi è il GOAT”

Il club blaugrana accende la sfida eterna tra i due campioni attraverso un bellissimo disegno postato su Instagram. Senza dubbio, il portoghese e l’argentino hanno scritto la storia di questo sport. I due calciatori vengono ritratti in una sorta di stanza dei ricordi, con tantissimi scatoloni e qualche trofeo individuale sparso. Ma dietro le due sagome, spuntano due specchi sul quale vengono riflesse le loro immagini. E su quella di Messi c’è scritto “GOAT“, traducibile in “Il più grande di tutti i tempi”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FC Barcelona (@fcbarcelona)

Cristiano Ronaldo e Messi si sarebbero dovuti scontrare già all’andata. Purtroppo, a causa del Covid, CR7 non ha preso parte alla gara. Ora, però, è chiamato ad una grande performance e regalare, non solo i tre punti, ma anche il primo posto alla Juventus. Il bilancio complessivo di questa sfida tra i due campioni è 16 vittorie per Leo, 10 per Ronaldo e 9 pareggi. Un totale di 35 partite. Per quanto riguarda le reti fatte, anche in questo caso Messi ne ha realizzati di più negli scontri diretti: 22 gol contro i 19 di Cristiano Ronaldo.

