Lukaku senza modestia: “Pochi centravanti migliori di me”

Romelu Lukaku è il punto di riferimento dell’Inter ed è senza dubbio uno dei migliori attaccanti della Serie A, se non addirittura del mondo. Ecco quanto ha dichiarato in un’intervista.

Romelu Lukaku è arrivato in Italia dopo stagioni altalenanti con il Manchester United. Antonio Conte ha puntato su di lui perché conosceva e apprezzava le sue qualità, è andato quasi a colpo sicuro. Pochi si sarebbero aspettati un attaccante del genere. Il centravanti belga, oltre ad essere fisicamente imponente, è anche incredibilmente veloce. Inoltre, è dotato di un gran fiuto del gol e di un sinistro davvero potente.

Fin’ora, Lukaku è stato una sentenza per molte squadre avversarie di Serie A. Nello scorso campionato ha siglato 23 gol. Adesso, a sole 10 giornate, è già ad 8 gol: al pari di Cristiano Ronaldo e dietro all’immenso Zlatan Ibrahimovic. Ha anche un’ottima media tiri verso la porta del 50%: su 24 tiri totali, in 12 occasioni ha centrato lo specchio. Al di là delle sue caratteristiche tecniche, l’Inter si affida ad un giocatore esperto, leader in campo e fuori.

Lukaku sicuro: “Sono nella top 5 dei migliori attaccanti”

Romelu ha già superato i gol fatti durante la permanenza al Manchester United. Con i Red Devils in 96 presenze ha segnato 42 gol. Con l’Inter, in 64 partite è andato a segno 44 volte. Segna a raffica e trascina la sua squadra alla vittoria, come fatto ultimamente nella rimonta contro il Torino. Le sue ottime prestazioni lo eleggono di diritto tra i migliori attaccanti del panorama calcistico attuale, ma non sono sono solo le statistiche a dirlo, è proprio il belga a considerarsi tale.

Infatti, in un’intervista esclusiva concessa a France Football, Lukaku ha svelato: “Tatticamente, per quanto riguarda il mio ruolo in campo è difficile che possa sbagliare. Non capita quasi mai – e aggiunge sicuro di sé – Sono tra i primi cinque marcatori al mondo!“. E in effetti, come dargli torto. Da inizio anno, in 38 partite ha segnato 30 gol, considerando anche le competizioni europee. Solo Lewandowski, Ronaldo e Haaland hanno fatto meglio di lui. Ma il 2020 non è ancora finito.

