Pogba può tornare alla Juventus: il messaggio di Raiola che fa sognare

Paul Pogba potrebbe tornare alla Juventus. Mino Raiola, agente del centrocampista, ha rilasciato dichiarazioni che fanno sognare i tifosi bianconeri

Un annuncio che ha lasciato senza parole tutti gli appassionati: Paul Pogba lascerà il Manchester United e potrebbe farlo già dalla prossima sessione di mercato. Parola di Mino Raiola, agente del calciatore, che in una recente intervista per Tuttosport ha dichiarato: “Inutile mentire o girarci intorno, Paul non è felice al Manchester e dovrà cambiare squadra”.

Un cambio di maglia imminente, dunque, dopo il suo ritorno proprio a Manchester per 105 milioni di euro nel 2016. In 4 anni il centrocampista francese non è mai riuscito a integrarsi serenamente con l’ambiente e, soprattutto, con i propri allenatori, prima Mourinho e poi Solskjaer. Sono inoltre mancate le vittorie di squadra, eccezion fatta per un’Europa League.

Pogba alla Juventus, Raiola apre le porte all’affare

Il Campione del Mondo ha ancora un anno e mezzo di contratto con lo United, ma l’addio è prossimo. Sono due le squadre in pole per riuscire a strapparlo alla concorrenza: Juventus e Real Madrid. I Blancos hanno già provato ad acquistarlo la scorsa estate, senza però trovare un accordo.

La Juve, dunque, può sfruttare quest’occasione. Le parole di Raiola, infatti, lasciano aperte le porte proprio ai bianconeri: “Magari potrebbe essere proprio la Juventus la prossima destinazione. Perché no? Il rapporto con gli ex compagni è ottimo. L’importante è volerlo”. Un’opportunità da non lasciarsi scappare nonostante le difficoltà economiche dettate dal Covid. La dirigenza bianconera tenterà un ultimo assalto e i tifosi sognano.