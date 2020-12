Atalanta, crisi Gasperini-Gomez: la presa di posizione dei tifosi

Gomez e Gasperini sono stati protagonisti di una lite la settimana scorsa: i tifosi dell’Atalanta hanno esposto uno striscione ed esortano alla riappacificazione.

Domani l’Atalanta giocherà l’importante sfida in trasferta contro l’Ajax, valida per l’ultima giornata dei gironi di Champions. Il passaggio del turno passa da questa partita. La squadra ha vissuto una settimana complessa sotto certi aspetti, poiché al centro dell’attenzione mediatica c’è stato il caso che ha coinvolto Gomez e Gasperini durante Atalanta-Midtjylland.

Prima dello scadere del primo tempo del match europeo, il Papu non avrebbe rispettato alcune richieste tattiche del suo allenatore. Per tale ragione, Gasp ha sostituito l’argentino nell’intervallo e non l’ha convocato al match di campionato seguente (successivamente rinviato per pioggia).

Potrebbe interessarti anche >>> Atalanta, Gomez e Ilicic sono un caso: la decisione di Gasperini

Atalanta, lo striscione degli ultras rivolto a Gasperini e Gomez – FOTO

Visto l’importanza dell’impegno contro gli olandesi, i tifosi hanno voluto dimostrare la loro vicinanza alla squadra e soprattutto ai due protagonisti della lite. Dunque, i supporter nerazzurri hanno esposto uno striscione fuori al campo sportivo di Zingonia che recita: “Sempre con te. Orgogliosi di voi. Insieme abbiamo scritto la storia, uniti conquisteremo la gloria“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Riscassi (@andreariscassi)

L’immagine di Gasperini che abbraccia Gomez è emblematica. Entrambi simbolo dell’Atalanta, leader di un gruppo che si fida ciecamente del leader a bordocampo e del proprio capitano. E solo grazie all’unione di tutta la squadra sarà possibile battere la temibile Ajax e passare il turno. Ovviamente, il Papu dopo aver riposato per la trasferta a Udine è tornato tra i convocati.