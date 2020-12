Balotelli, il Monza non si fida di SuperMario: le condizioni imposte dal club

Balotelli ha accettato alcune condizioni contrattuali particolari: il Monza vuole controllare la vita privata del calciatore.

Mario Balotelli quest’oggi ha svolto il primo allenamento con il Monza. Ha superato le visite mediche nella giornata di ieri e ha firmato il contratto, ma ha dovuto rispettare una condizione imposta dal club.

Infatti, nonostante le raccomandazioni di Galliani, la società lombarda ha messo un veto a cui Mario dovrà obbligatoriamente sottostare, poiché l’accordo è stato firmato.

Il Monza detta regole: Balotelli deve vivere vicino la città

Il Monza vuole evitare ‘balotellate‘, dunque ha imposto al giocatore di prender casa entro i 30km dalla città. Inizialmente, Mario avrebbe voluto vivere a Brescia, non così lontano dal comune brianzolo, ma la società teme che il giocatore possa distrarsi lontano dalla squadra e vuole evitare spiacevoli inconvenienti. In tal modo, il club potrà controllare più facilmente la vita extra-campo di Balotelli. Inoltre, abitare nei pressi di Monza, eviterà viaggi in autostrada.

Per il calciatore non sarà stato piacevole accettare tali condizioni, ma le alternative erano poche e dunque, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Mario ha accettato la clausola nel contratto. L’ex attaccante delle Rondinelle ha sprecato tante chance nel corso della sua carriera e il suo nome occupa più pagine di gossip, che di sport. Questa potrà essere l’occasione del riscatto, per dimostrare finalmente di essere maturato professionalmente. E soprattutto, potrà trascinare la squadra ad una storica promozione in Serie A.