Ibrahimovic, i tempi dell’infortunio si allungano: quando può rientrare

Ibrahimovic salterà sicuramente il match contro il Parma, ma è in forte dubbio la sua presenza anche contro il Genoa: quando è previsto il rientro in campo.

Zlatan Ibrahimovic si infortunò nella sfida contro il Napoli. Ha saltato diverse partite, tra cui le gare di ritorno di Europa League. Al momento, il Milan non ha sofferto della sua assenza. La squadra rossonera continua a restare in testa alla classifica di Serie A. Tuttavia, le prossime gare di campionato sono tante e ravvicinate, la presenza di Ibra sarebbe confortante.

Pioli ha lasciato ancora fuori dai convocati Ibrahimovic per la sfida di questa sera contro il Parma. Ma è in forte dubbio anche la sua convocazione per la trasferta a Genova contro i rossoblu.

Ibrahimovic, trasferta contro il Genoa in dubbio: rientro per Sassuolo?

Zlatan continua ad allenarsi in solitario a Milanello e per tale ragione è stato lasciato fuori dalla lista per la gara contro i Ducati. Il recupero dall’infortunio sarebbe previsto per la sfida contro il Genoa, ma sarebbero pochi gli allenamenti con la squadra.

Secondo Tuttosport, difficilmente Pioli rischierà il suo centravanti per il turno infrasettimanale. Dunque, il rientro in campo potrebbe slittare ancora alla prossima domenica, nella delicata sfida contro il Sassuolo, avversario più ostico del previsto. Anche se in casa i neroverdi non sembrano così invincibili, la squadra di De Zerbi ha messo in difficoltà tante avversarie. Per questa ragione, servirà avere Ibrahimovic al 100% e magari festeggiare Natale da prima in classifica.