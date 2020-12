Pogba, Raiola sbotta contro Bild: “Campione di fake news”. Il motivo

Il rapporto tra Pogba e Raiola non sarebbe ancora ai titoli di coda, come affermato dal quotidiano tedesco: la rabbia dell’agente e del calciatore sui social.

Con l’avvicinarsi del calciomercato invernale, Pogba sarebbe nel mirino di alcuni top club, tra cui la Juventus. Il primo a diffondere la notizia del possibile addio al Manchester United, è stato proprio il suo agente. Mino Raiola, infatti, di recente ha rilasciato una notizia in merito alla fine dei rapporti tra il suo assisto e il club inglese.

Dalla Germania, sostengono che la fine dei rapporti è vicina anche tra lo stesso Pogba e Raiola. Voci che sono state subito messe a tacere dagli stessi soggetti tramite i loro canali social.

Raiola e Pogba si scagliano contro le fake news

Secondo la Bild, Pogba non avrebbe più intenzione di continuare i rapporti con il suo procuratore. Tuttavia, la replica di Mino Raiola è arrivata pronta dopo il derby di Manchester: “Congratulazioni Bild! Campione di fake news. Come sempre la Bild non si smentisce mai. E’ incredibile come le false notizie si diffondano ogni volta“.

Anche il centrocampista del Manchester ha voluto chiarire la posizione tramite il suo profilo Instagram: “Ho sempre lottato per lo United, per la squadra e per i tifosi. Le chiacchiere non mi importano. Ciò che importa oggi è che sono coinvolto al 1000% e con il club è sempre stato tutto trasparente. Quando le cose non si sanno, bisogna evitare di parlare“.