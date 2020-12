Gomez, triplo assalto dalla Serie A: le squadre in contatto con l’Atalanta

Gomez è pronto a lasciare l’Atalanta e ben tre club di Serie A si sarebbero interessati concretamente all’argentino, avviando i primi contatti con i nerazzurri

Il “Papu” Gomez è destinato a lasciare l’Atalanta. L’avventura dell’argentino a Bergamo sembra ormai giunta al capolinea in seguito del suo litigio con Gian Piero Gasperini. Un diverbio in campo sfociato in una quasi rissa negli spogliatoi, con una doppia (si prospetta tripla) esclusione dal giocatore dalle successive partite della Dea.

Sei anni splendidi, che si potrebbero concludere però nel peggiore dei modi, già a gennaio. Il trequartista, infatti, starebbe iniziando a valutare anche una cessione immediata e le sue recenti parole su Instagram, dove ha comunicato che svelerà tutta la verità una volta lasciato il club, non fanno presagire nulla di buono per i tifosi atalantini.

Gomez lascia l’Atalanta, i 3 club in pole per acquistarlo

Secondo le voci più recenti, tra i numerosi top club di Serie A interessati al “Papu“, in 3 sarebbero favoriti in vista del mercato di gennaio. L’Inter vorrebbe approfittarne dell’imminente cessione di Eriksen per puntare su un nuovo trequartista, il Milan non conosce ancora il destino di Calhanoglu e si muoverebbe preventivamente, mentre la Roma punta a compiere il definitivo salto di qualità.

Intanto restano sullo sfondo anche Napoli e Lazio, pronte ad inserirsi in qualsiasi momento. Persino dall’estero, il PSG, avrebbe iniziato a valutare di entrare in contatto con l’Atalanta sotto consiglio di Angel Di Maria, connazionale di Gomez. Le prossime settimane lasceranno spazio a contatti sempre più serrati e non si esclude una fumata bianca in tempi brevi.