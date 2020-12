Juventus-Fiorentina, Chiesa insegue Baggio: gli ex in gol nella sfida

La Juventus affronta la Fiorentina e per la prima volta Federico Chiesa incontra la sua ex squadra: quali sono gli ex viola che hanno segnato con la maglia bianconera.

Federico Chiesa affronterà per la prima volta la Fiorentina. Ha cominciato la stagione con la maglia viola, addirittura alla terza giornata ha indossato anche la fascia da capitano contro la Sampdoria. Ne indossò una diversa dalla solita, come richiesto dai tifosi che imposero di non vestire la fascia dedicata ad Astori. Pochi giorni dopo la gara contro i blucerchiati, l’esterno completò il trasferimento alla Juventus.

La cessione di Chiesa non è stata digerita dai tifosi della Fiorentina, né tanto meno dalla dirigenza, che avrebbero voluto dal giocatore una maggiore riconoscenza. Fatto sta, che ora si ritroveranno contro. Ovviamente, non è la prima volta che un ex Viola gioca con la maglia dei bianconeri, e qualcuno ha anche segnato in passato.

Juventus-Fiorentina, gli ex Viola in gol: Chiesa come Baggio?

La gara contro la Juventus è sempre molto sentita dai tifosi fiorentini. L’ultima partita vinta dal club toscano risale al 15 gennaio 2017, quando tra i titolari figuravano Bernardeschi e Chiesa. Proprio il primo dei due, nell’estate di quell’anno, si trasferì alla Juve e nella stagione successiva siglò una rete alla sua ex squadra. Ma Federico Bernardeschi non è stato l’unico, anche se nel recente passato sono pochi i calciatori che hanno lasciato Firenze per approdare nella Torino bianconera.

Giorgio Chiellini ha giocato una sola stagione con la Fiorentina, poi rientrò dal prestito alla Juventus. Nelle diverse apparizioni in questo match, l’attuale capitano bianconero ha segnato un solo gol nella stagione di Serie A 2018/19. Per un altro gol dell’ex da parte di un calciatore della Juve, bisogna tornare indietro di quasi 30 anni. E forse fa ancora male il ricordo di quella clamorosa cessione: si tratta di Roberto Baggio.

Nel ’90 il Divin Codino cambio casacca, ma per trovare la prima rete contro la Fiorentina bisogna aspettare il 92/93 e successivamente si ripeterà nella Serie A 94/95. Baggio continuò a segnare alla Viola anche con le maglie di altre società: in totale ha pugnalato 9 volte i suoi ex tifosi. Ora, la Fiorentina si augura che proprio questa sera la squadra possa cambiare volto e rotta, visti i pessimi risultati. E si augura che non sia proprio Chiesa ad affossare ancor più la squadra, al momento vicinissima alla zona retrocessione.