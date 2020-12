Messi, pace col Barcellona: le nuove dichiarazioni esaltano i tifosi

Lionel Messi avrebbe chiarito con il Barcellona e le sue recenti dichiarazioni avrebbero esaltato i tifosi blaugrana

E se Messi restasse al Barcellona? Qualcuno nelle ultime settimane ha iniziato a domandarselo, ma dopo le recenti dichiarazioni del fuoriclasse argentino aumenterà nettamente il numero di persone che crederà in una sua permanenza in Azulgrana. Dopo lo screzio della scorsa estate, con tanto di annuncio di voler lasciare il club, salvo poi dover restare controvoglia per alcuni cavilli burocratici, tutti erano convinti che avrebbe lasciato il club catalano già a gennaio.

Il suo contratto è in scadenza a giugno e il Barça non vorrebbe perderlo a parametro zero in estate, da qui l’ipotesi di farlo partire verso una nuova destinazione già il mese prossimo. Con la recente intervista per Rac1, che verrà mandata in onda in integrale il prossimo 27 dicembre, però, tutti i rumors sembrerebbero essere stati smentiti.

Messi può restare al Barcellona: le dichiarazioni dell’argentino

“Ho passato un’estate poco felice”, ha dichiarato il fuoriclasse, che ha quindi aggiunto: “Quello che è successo lo scorso anno l’ho trascinato fino all’inizio di questa stagione ed è stato brutto”. Le insoddisfazioni e i problemi con la società hanno sicuramente condizionato il 6 volte Pallone d’Oro, ma nella seconda parte dell’estratto fa ben sperare i tifosi.

La Pulce ha infatti proseguito: “Ora per fortuna sto bene. Ho voglia di vincere qui. So che la società sta affrontando un periodo difficile economicamente. Io ho ancora fame di successi“. Che sia la svolta definitiva? Nessuno può dirlo con certezza, ma l’addio di Bartomeu potrebbe aver cambiato i piani di Leo. Manchester City e PSG restano in corsa, ma forse dovranno presto rinunciare al fuoriclasse argentino.