Juventus, De Ligt positivo al Covid: la reazione social dei tifosi

Matthijs de Ligt è risultato positivo al Covid: la reazione degli utenti sui social.

Brutte notizie dalla Continassa. La Juventus ha comunicato di aver riscontrato una nuova positività nel gruppo squadra e si tratta di Matthijs de Ligt. E’ il terzo caso in pochi giorni. Infatti, già Alex Sandro e Cuadrado sono risultati infetti ai tamponi, di cui il primo ha presentato anche dei sintomi lievi.

Dunque, la rosa bianconera dovrà fare i conti con una terza assenza pesante in difesa. E tra meno di 10 giorni ci sarà l’attesissimo derby d’Italia tra Juve e Inter.

De Ligt, presenza in forse contro l’Inter

Il centrale olandese salterà sicuramente il match contro il Sassuolo, in programma domenica alle 20:45. In settimana ci sarà la gara di Coppa Italia contro il Genoa, infine il 17 gennaio c’è la sfida contro l’Inter. I tre calciatori positivi della Juve resteranno isolati e attenderanno l’esito di un nuovo tampone, ma vederli in campo prima del match di campionato contro i nerazzurri può essere davvero difficile.

De Ligt è statotitolare contro il Milan pochi giorni fa. Ha giocato tutti i 90 minuti a disposizione. Ovviamente, in seguito alle positività di Alex Sandro e Cuadrado, tutta la rosa juventina ha effettuato test a tappeto e quello di De Ligt è risultato negativo. Tuttavia, ora incombe la paura che il match possa esser stata un’occasione di diffusione del contagio.

De Ligt positivo al Covid, la reazione sui social

Intanto, gli utenti sui social si sbizzarriscono e alimentano la condivisione della notizia in modi differenti. Qualche tifoso avversario, come il seguente, prende in riferimento una recente foto postata dal presidente della Juve, la quale presentava i due bus della società fuori San Siro. In questo caso, invece, ci sono due ambulanze.

E ancora, tra i bianconeri la reazione è stata simile a quella di “disperazione”, per via delle numerose assenze a cui Pirlo dovrà far fronte. E, in tendenza con quanto condiviso nuovamente sul web a distanza di diverso tempo, è stato “riesumato” un vecchio meme sull’ex Premier Matteo Renzi. In quel caso, il Presidente del Consiglio si rese protagonista in un’intervista alla BBC, poi diventata virale per il suo inglese.