Mondiale per club: Tigres-Ulsan e Al Duhail-Al Ahly, il focus sulle squadre

Quest’oggi comincia il Mondiale per club e i primi che scenderanno in campo saranno Tigres e Ulsan, seguiti poi dal match tra Al Duhail e Al Ahly: tutto sulle squadre.

Quest’oggi comincia ufficialmente il Mondiale per club in Qatar. Messico contro Corea del Sud e Qatar contro Egitto. O meglio, Tigres-Ulsan e Al Duhail-Al Ahly. Gli occhi di tutto il mondo saranno puntati sulle migliori squadre di ciascun continente, che si sfideranno in una gara secca per accedere alle semifinali.

Si prospettano gare emozionanti, magari un po’ squilibrate per il profilo tecnico che Tigres e Al Ahly posseggono. Tuttavia, il pallone è tondo e tutto può succedere. Ulsan e Al Duhail potranno dire la loro e sovvertire i pronostici.

Leggi anche >>> Mondiale per club, il Palmeiras strappa l’ultimo pass: il tabellone completo



Mondiale per club: il focus su Tigres e Ulsan

Nettamente favoriti i felini messicani che avranno anche più da perdere rispetto ai propri avversari. Tigres UANL- Ulsan Hyundai comincerà alle ore 15:00 italiane di questo pomeriggio. Il club campione della Champions Nord-Centro America farà affidamento alla sua stella francese: André-Pierre Gignac. Il gioco passerà tra i piedi del capitano Guido Pizarro e le sorprese possono arrivare tra i piedi di Luis Quiñones. Le qualità tecniche dell’esterno destro potranno esaltarsi contro la difesa coreana.

L’Ulsan ha una striscia di vittorie consecutive decisamente invidiabile. Infatti, in Champions non ha mai perso, e ha chiuso il percorso netto con 9 vittorie. L’attacco sarà affidato a Ji-Hyeon. Inoltre, il nuovo attaccante acquistato a gennaio dall’Amburgo potrà debuttare con la maglia coreana proprio al Mondiale: Hinterseer è pronto all’esordio.

Il focus su Al Duhail- Al Ahly

Entrambe seconde nel proprio campionato, si sfideranno in questo importante match alle ore 18:00 italiane. Chi vince avrà l’onore di affrontare il Bayern Monaco. Il club qatariano pone le sue speranze in Dudu, attaccante in prestito dal Palmeiras. Sarà la prima volta per l’Al Duhail al mondiale e proverà a scrivere la storia contro i temibili egiziani.

l’Al Ahly è tra le formazioni più importanti dell’Africa ed è la seconda al mondo per trofei vinti. Infatti, detiene ben 9 Champions League e qualche mese fa ha battuto in finale la sua principale antagonista, lo Zamalek, con il quale da vita al derby del Cairo. Sherif è la stella che brilla più di tutti, ma è assistito da giocatori importanti come Afsha e Maaloul.