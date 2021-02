Real Madrid, altro infortunio: tegola Sergio Ramos, le condizioni

Nuovo infortunio in casa Real Madrid: Zidane dovrà fare a meno anche di Sergio Ramos per gli ottavi di finale di Champions contro l’Atalanta a causa di un infortunio.

Il Real Madrid quest’oggi sfiderà il Huesca fuoricasa, ma l’aria nello spogliatoio delle Merengues non è di certo leggera. Infatti, Zidane è stato messo in discussioni per l’andamento stagionale altalenante e poco convincente. Si susseguono continuamente nomi di allenatori che potrebbero sostituirlo da un momento all’altro. E ieri in conferenza, il tecnico francese ha sbottato contro la stampa locale, rea di giudicarlo costantemente in modo negativo.

Inoltre, il Real Madrid deve fare i conti con alcuni infortuni che non lasciano grandi speranze per l’appuntamento di Champions contro l’Atalanta. I bergamaschi sono avversari di tutto rispetto e giocare senza alcuni leader sarà ancora più complicato.

Atalanta-Real Madrid, Sergio Ramos e Hazard assenti per infortunio: le condizioni

Nelle prossime ore, il difensore spagnolo e capitano del Real sarà operato al menisco sinistro. Sergio Ramos ha cominciato a sentire questo fastidio contro l’Atletico Bilbao nella semifinale di Supercoppa e ha saltato le successive tre partite. A nulla sono valsi gli esercizi e le terapie specifiche dei giorni passati. Il centrale delle Merengues dovrà subire un’operazione chirurgica e quindi rischia di saltare il doppio confronto contro l’Atalanta. Quasi certamente non sarà presente al match d’andata al Gewiss Stadium in programma il 24 febbraio. Ci vorrà un vero e proprio miracolo, invece, per vederlo in campo al ritorno il 16 marzo.

I nerazzurri hanno uno dei migliori attacchi del campionato italiano e per questa ragione a Madrid sono molto preoccupati di giocare senza il proprio capitano. Inoltre, Zidane rischia di dover fare a meno anche di Eden Hazard. Il fantasista belga ha un problema muscolare al retto anteriore sinistro che per un mese lo terrà fuori dal campo. Dunque, farà di tutto per essere disponibile agli ottavi di finale di ritorno.