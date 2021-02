Mondiale per club, Bayern Monaco in finale: superata l’Al Ahly

Il Bayern Monaco raggiunge la finale del Mondiale per club in Qatar: decisivo Lewandowski con una doppietta.

Dopo un viaggio verso il Qatar tormentato, il Bayern Monaco fa il suo esordio per questa edizione della Coppa del Mondo per club. L’avversaria – di tutto rispetto – è la temibile Al Ahly che si è sbarazzata della squadra qatariana nel turno eliminatorio. La squadra egiziana è la seconda a livello internazionale per trofei vinti e non è affatto da sottovalutare.

E infatti, i tedeschi giocano un gran primo tempo improntato all’attacco e con una manovra rapida. Rischiano forse qualche contropiede di troppo, ma sia il centrocampo che la difesa bavarese riesce a tener botta. D’altro canto, gli avversari sono preoccupati più a difendere e ripartire in velocità, ma non destano troppi problemi alla porta di Neuer.

Leggi anche >>> Mondiale per club, Ulsan-Al Duhail: debutto storico per la terna arbitrale

Mondiale per club, doppietta di Lewandowski: finale Bayern-Tigres

Dopo qualche timido tentativo del club tedesco, al 17′ arriva il gol che sblocca il match. Lewandowski riceve palla in area dopo un’azione confusionaria e la calcia verso la porta, riuscendo ad oltrepassare le gambe dei difensori avversari.

Nella seconda frazione, gli egiziani provano ad aumentare i giri, anche attraverso i cambi, ma l’attaccante polacco del Bayern chiude definitivamente i conti segnando il 2-0 a 5 minuti dal termine. Sané crossa dalla linea di fondo e Lewandowski spinge il pallone di testa verso la porta. Il bomber vanifica ogni speranza di una possibile rimonta dell’Al Ahly. La squadra allenata da Flick incontrerà il Tigres in finale giovedì 11 febbraio.

Con la doppietta di questa sera, Robert ha registrato il suo 31° gol stagionale tra Bayern e Nazionale. Ora è aperta la sfida a Gignac, centravanti della finalista messicana.