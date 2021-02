Mbappé, tripletta al Barcellona di Leo Messi: il francese non è l’unico

In 760 presenze, Leo Messi ha subito solo due triplette con la maglia del Barcellona: la seconda è quella di Mbappé.

Una serata magica per Kylian Mbappé. Indimenticabile per molti aspetti. Oltre al risultato di squadra, anche la soddisfazione personale di segnare una tripletta al Camp Nou. Non è da tutti mettere a referto un “hattrick” in Champions League. La sua è stata la novantunesima nella storia della competizione, nonché la settima di quest’edizione.

Inoltre, la soddisfazione si fa doppia visto che il Barcellona non è di certo una squadra di secondo o terzo livello. Il club blaugrana era fino a ieri favorito alla vittoria finale e con giocatori di quel calibro difficile non esserlo. Tuttavia, il 4-1 del PSG è quasi un’ipoteca sul passaggio del turno. E i tre gol di Mbappé potranno essere quelli decisivi.

Il francese, però, non è l’unico ad aver segnato una tripletta al Barcellona di Leo Messi. In vent’anni, un altro calciatore è riuscito a sorprendere la Pulce.

Leggi anche >>> Dal Qatar, Neymar firma il rinnovo fino al 2026: il Psg vuole stupire e punta…



Aduriz e Mbappé, gli unici a segnare una tripletta di fronte a Messi

Estate 2015. Finale d’andata della Supercoppa di Spagna tra Athletic Bilbao e Barcellona. Al San Mamés succede l’incredibile. Aritz Aduriz mette a segno una tripletta in 15 minuti del secondo tempo. La partita termina con un sontuoso 4-0 e al ritorno i blaugrana non possono rimontarla più, è troppo tardi. Al Camp Nou non vanno oltre il pari.

Dunque, l’Athletic vinse quell’edizione grazie al suo grande marcatore. Aduriz fu il primo a segnare tre reti di fronte al club blaugrana di Leo Messi. In 760 presenze, l’argentino ha subito solo due volte tre reti nella stessa partita. Dopo cinque anni e mezzo da quella serata storta a Bilbao, la storia si è ripetuta con Kylian Mbappé.