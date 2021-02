La Serie A in fila per Erlic: lo Spezia lo pagò come uno smartphone

Due club forti su Erlic, e lo Spezia che lo pagò una cifra irrisoria si gode la crescita del difensore. Il suo passaggio dal Sassuolo fu pagato 1000 euro.

Martin Erlic è una delle piacevoli sorprese dello Spezia, che pagò il difensore una cifra incredibilmente bassa per portarlo in Liguria. Il suo talento, già evidente nelle giovanili nel Parma, lo ha portato a vivere qualche esperienza con la prima squadra. Poi il passaggio al Sassuolo. Da quel momento il centrale inizia a far parlare a suon ottime prestazioni e trascina la squadra giovanili verso traguardi mai raggiunti. Poi va in prestito al Sudtirol e ancora allo Spezia, che vuole dargli spazio in Serie B. La sua esperienza inizia con un grave problema al ginocchio, e alla fine dell’esperienza il Sassuolo lo lascia in Liguria.

Erlic non rientra nei piani dei neroverdi, e con la squadra in ritiro il calciatore resta in città ad allenarsi da solo. I bianconeri però credono fortemente nelle qualità del difensore, e lo prelevano dal Sassuolo per una cifra incredibile. Soli 1000 euro, e la voce messa a bilancio dal club non può essere di certo un errore. Da quel momento Erlic prende in mano la difesa di Italiano e non ne esce più. La vendetta arriva proprio nel match contro la sua ex squadra. Il ventitreenne croato contro il Sassuolo firma il primo gol in Serie A, e la sua squadra porta a casa i tre punti da uno stadio che non lo aveva mai visto scendere in campo da protagonista.

Dita al cielo e il segno della croce che è forse la chiusura di una storia sfortunata. L’infortunio al menisco e la scarsa considerazione del Sassuolo hanno rischiato di frenare la sua crescita, e invece quel gol lo ha rimesso in corsa. La sua incredibile prestazione contro Ibrahimovic nella storica vittoria di Italiano contro il Milan, lo ha messo nuovamente sotto i riflettori. Ci pensa la Fiorentina, ma soprattutto i rossoneri, che potrebbero fare ben presto una offerta.

Leggi anche: Spezia, il debutto in Serie A è da sogno: attacco ad un primato

Erlic, il mister 1000 euro dello Spezia è al centro del mercato: il Milan fa sul serio

Radiomercato parla di un forte interesse del Milan, pronto a mettere nel mirino Erlic, il calciatore che lo Spezia ha pagato 1000 euro. Sarebbe un affare incredibile per i liguri, che testimonia la qualità nel lavoro svolto. La crescita del club è andata di pari passo con le scelte operate sul mercato, che hanno portato alla corte di Italiano una serie di calciatori che stanno facendo molto bene in Serie A. Maldini di difensori ne sa qualcosa, e pare che la prestazioni del croato contro Ibrahimovic abbiano stuzzicato gli uomini di mercato rossoneri. Il valore di Erlic cresce, e i liguri se lo godono, fiutando però l’opportunità di un affare ghiottissimo.

Sul centrale c’è infatti anche la Fiorentina, che ha chiesto informazioni nella passata estate e ora cerca una pedina giovane ma già rodata in campionato. Serve un sostituto qualora partisse Milenkovic, e si punta ad un calciatore con grande talento e in netta ascesa. Potrebbe quindi muoversi qualcosa e diversi club sono pronti a bussare alla nuova società spezzina. La crescita del calciatore però è netta, e da qui alla fine del campionato il prezzo potrebbe lievitare ancora. Dai 1000 euro ai milioni. Anche questo è calcio.