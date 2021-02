Clamorosa notizia dal Qatar, dove affermano che Neymar ha firmato il rinnovo con il Psg fino al 2026. Un indizio importante sull’intenzione di portare in Francia un altro big del calcio mondiale

In Qatar sono certi che Neymar abbia firmato il rinnovo con il Psg fino al 2026. Una notizia clamorosa, rilanciata con forza negli ultimi minuti. Pare che il brasiliano abbia raggiunto l’accordo con il club francese, che dopo il successo di ieri contro il Barcellona potrebbe regalare ai tifosi un’altra notizia importante. Lo scoop è stato riportato da Qatar Today ma ancora non ci sono conferme in arrivo da Parigi e dall’entourage del calciatore. Il contratto, che lo legava al club fino al 2022, sarà prolungato, ma non si conoscono le cifre e i dettagli che hanno portato alla stretta di mano fra le parti.

L’intenzione del brasiliano è sempre stata quella di legarsi a lungo ai parigini, e solo il Barcellona avrebbe potuto scalfire le certezze di O’Ney. La situazione dei blaugrana, in difficoltà economiche e ancora senza un presidente, hanno influito su una scelta clamorosa. E ora arrivano indizi su un’altra trattativa che potrebbe decollare.

Dopo le dichiarazioni di Di Maria, che ha parlato di un probabile approdo di Messi al Psg, il rinnovo di Neymar potrebbe essere un altro tassello per convincere la pulce. Con Mbappe, Neymar e l’argentino, la squadra di Pochettino potrebbe avere il reparto offensivo forse più forte e ricco di talento che il calcio abbia mai conosciuto. E probabilmente anche il monte ingaggi più alto mai messo a bilancio da un club. L’eventuale uscita del Barca dalla Champions potrebbe essere il preludio dell’annuncio di Messi. Che intanto alimenta i sogni dei tifosi di tutto il mondo.

L’annuncio di Qatar Today, che svela l’accordo fra Neymar e il Psg per il rinnovo di contratto, ha scatenato i tifosi parigini. Il prossimo passaggio potrebbe essere ancora più eclatante. Le conferme su un approdo di Messi alla corte di Pochettino sono più delle smentite, e la firma di O’Ney potrebbe essere solo l’ennesimo indizio. Il brasiliano non ha mai dimenticato il tandem con il 10 argentino che ha sempre dichiarato di riconoscere nel brasiliano il miglior partner mai avuto in attacco. Messaggi di stima che potrebbero tradursi in una nuova esperienza insieme. I rumors infatti hanno sempre ribadito l’intenzione di Neymar di ricongiungersi con Messi, che ora potrebbe davvero fare le valige.

Il Barcellona resterebbe orfano del talento più importante della storia blaugrana, ma inizia a valutare i benefici di una cessione che risanerebbe le casse di un club in grave difficoltà. Difficile sostituire il calciatore dei record, ma già nelle prossime settimane potrebbero arrivare notizie importanti. L’eventuale estromissione del Barca dalla Champions potrebbe essere il colpo finale in una stagione iniziata malissimo da un calciatore che sta parlando molto poco con la stampa e che potrebbe dar vita ad un trasferimento storico.