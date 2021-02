Dzeko si riprende la Roma: il gol al Braga vale un altro record

Edin Dzeko torna titolare con il Braga, e supera un altro record di gol. E’ il miglior marcatore nella storia dei giallorossi in Europa League davanti un bomber che ha fatto la storia del club.

Edin Dzeko si riprende la Roma e lo fa appropriandosi di un altro record di gol. Dopo le frizioni con Fonseca, e l’ennesimo mercato che lo ha visto ad un passo dall’addio, il bosniaco è tornato titolare contro il Braga. E ha messo subito il suo sigillo nel match di Europa League, scatenando le reazioni dei tifosi sui social. Sono serviti 5 minuti al centravanti per raccogliere un assist di Spinazzola e trasformarlo in un momento che entra di diritto nella storia del club. Il suo nome sul tabellino gli vale infatti il record di reti in Europa League con la casacca della Roma. Superato un campione come Rudi Völler, primatista nella sua esperienza durata 5 anni con i giallorossi.

Le 12 reti messe a segno dal tedesco, campione del mondo proprio in Italia nel 1990, erano uno dei traguardi messi nel mirino da Dzeko, che sale un gradino più in alto del “collega” e festeggia il secondo record conquistato in questa stagione. Nel mese di dicembre infatti superò Amedeo Amadei, diventando il terzo cannoniere all-time del club. Quello storico gol fu curioso per due motivi. Fu realizzato nello stesso numero di partite del “fornaretto”, e fu oggetto di una accorata lettera della figlia di Amadei, che ringraziò Dzeko per aver riportato in alto la squadra grazie ai suoi numeri. E pensare che la storia del bomber bosniaco sarebbe potuta essere diversa.

La pace fatta gli regala invece nuovi stimoli e una sfida difficile ma non impossibile: raggiungere Roberto Pruzzo. L’attaccante della squadra dei record è a quota 138, mentre Dzeko ora è a quota 115. Una missione complicata ma ambiziosa, per diventare il secondo nella storia del club dopo l’inarrivabile Francesco Totti.

Leggi anche: La Roma cambia ancora: ufficiale il nuovo accordo

Roma, Dzeko supera il record di gol di Völler e fa impazzire i tifosi: le reazioni

Rudi Völler scavalcato, e gol importante in Europa League contro il Braga. Dzeko è un calciatore fondamentale per la Roma. La sua lite con Fonseca ha diviso i tifosi giallorossi, che hanno sempre apprezzato le qualità umane e calcistiche di un attaccante da record. Anche il mondo del calcio si è diviso sulla situazione del centravanti, che non ha mai chiesto di lasciare la squadra e si è sempre battuto per una maglia a cui ha dato molto. L’ultima firma al Braga gli consente di appropriarsi di un nuovo traguardo, e la Roma non può proprio farne a meno.

Anche Walter Sabatini fu diretto nel difendere un calciatore fra i più prolifici dell’ultimo decennio. “E’ stato umiliato – ha sottolineato l’ex direttore sportivo giallorosso – e non merita questo trattamento. Lo hanno venduto 4 volte e lui è ancora pronto e desideroso di aiutare una squadra che ama. Merita di riavere la fascia perché è un professionista educato oltre che un grande calciatore”. Anche i tifosi dopo 5 minuti del match di questa sera hanno sottolineato l’amore per Dzeko, e su Twitter si sono scatenati chiedendo di non mettere in discussione un campione senza età.

Mi sto gustando anche il lasagnone #Dzeko ❤️ — furbo mai (@Grigiopel) February 18, 2021

#Dzeko di ritorno, è il Deus ex machina in cerca di ricollocazione.

Finirà la farsa del bosniaco dietro la lavagna?#BragaRoma — Andrea Ristori (@poetanaif) February 18, 2021