Jorge Sampaoli torna in Europa: l’allenatore accetta il nuovo incarico

Jorge Sampaoli ha accettato un nuovo incarico in Europa, dopo aver rescisso con l’Atletico Mineiro: ecco quale squadra allenerà.

L’ex ct di Cile e Argentina torna ad allenare un club europeo. Di recente, Jorge Sampaoli ha rescisso il contratto con l’Atletico Mineiro, con il quale ha vinto un campionato nel 2020. Apprezzato da molti per il suo carisma, ma soprattutto per i risultati conseguiti con la Roja, il tecnico argentino ha accettato un nuovo incarico in Francia.

Infatti, Sampaoli sarà allenatore del Marsiglia. Con l’OM ha firmato un contratto fino a giugno 2023, e per il club si apre un nuovo capitolo.

Sampaoli nuovo allenatore del Marsiglia: “Giocheremo duro”

Jorge Sampaoli ha avuto un solo passato in Europa, ai tempi del Siviglia. Dopo esser stato commissario tecnico del Cile, nel 2016 prese il delicato posto di Unay Emery. Tuttavia, non riuscì a eguagliare o quanto meno ad avvicinarsi ai risultati del tecnico spagnolo e a fine stagione nel 2017 rescisse, per accettare la proposta dell’Albiceleste.

Con l’Argentina ha conquistato la qualificazione al Mondiale 2018 in Russia, ma è uscito agli ottavi di finale per mano della Francia. Inoltre, il passaggio del turno nel girone fu abbastanza complesso e fu bersagliato dai media e tifosi del Paese. Il suo futuro era già compromesso e di fatto, al termine della rassegna iridata, Sampaoli terminò la sua seconda esperienza da ct.

Il suo più grande successo resta quello del 2015 con il Cile, con il quale ha trionfato in Copa America, battendo l’Argentina di Aguero, Higuain, Di Maria e Messi. Ora avrà l’arduo compito di conquistare la scalata con il Marsiglia. Infatti il club francese è molto lontano dalla zona Europa, e rischia di non riuscire neanche a qualificarsi. L’eredità lasciata da Villas Boas non è delle migliori. Ma Sampaoli ha già lanciato un messaggio ai suoi tifosi, ma sopratutto ai suoi avversari: “Non siamo qui per nasconderci: giocheremo duro. Questo club ha un’anima, perciò noi siamo qui: noi siamo pronti“. Un grido di battaglia.