Verona guai in vista: un membro del gruppo squadra positivo al Covid

Il Verona ha comunicato che un membro del gruppo squadra è positivo al Covid. E fra poche ore si giocherà la partita con la Juventus. Seguiranno controlli.

Brutte notizie per il Verona, che ha comunicato di avere nel gruppo squadra un giocatore positivo al Covid. A poche ore dal match contro la Juventus, la notizia sconvolge i piani di Juric, e prima dell’incontro saranno effettuati nuovi controlli per capire come gestire la partita imminente. Il Verona non ha comunicato il nome del membro della squadra che è risultato positivo, e la Serie A è nuovamente costretta a fare i conti con i contagi fra i calciatori.

Dopo i problemi al Torino, che ha ben 8 giocatori positivi, e i guai all’Inter, che fortunatamente ha isolato il gruppo squadra, La vicenda ora riguarda gli scaligeri. “Hellas Verona FC – si legge nel comunicato da poco pubblicato dal club – in seguito ai test diagnostici effettuati, comunica che un componente del cosiddetto gruppo squadra è risultato positivo al Covid-19. L’intero gruppo squadra seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario”. Si attende di capire quindi se ci saranno sviluppi in vista della partita di stasera contro i bianconeri.

Anche il Verona si trova a fare i conti con un elemento del gruppo squadra positivo al Covid. Non è stato rivelato il nome, ma la notizia ha mandato in apprensione gli scaligeri, che stanno già osservando i protocolli previsti dalla Lega. Dopo il rinvio del match fra Sassuolo e Torino, e il probabile slittamento della gara fra i granata e la Lazio, arriva un nuovo dubbio in Serie A. La partita non dovrebbe essere a rischio, per via dei nuovi controlli ai quali saranno sottoposti i gialloblu.

Se tutto il resto del gruppo squadra risulterà negativo prima dell’incontro, non dovrebbero esserci intoppi nel regolare svolgimento del match, ma i dubbi comunque restano. Le decisioni prese dalla Lega si scontrano con quelle delle autorità sanitarie, che al momento non si sono espresse in merito al calciatore positivo al Covid in casa Verona. Resta da capire quanto la situazione possa influire in casa degli scaligeri anche nelle partite future.

Il rush finale in campionato rischia pertanto di essere assai condizionato dalla nuova ondata che sta colpendo la Serie A, sempre più costretta a fare la conta degli assenti a causa della pandemia.