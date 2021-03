Juventus, riscontato un positivo al tampone Covid: i dettagli

La Juventus dopo i controlli di rito ha riscontato un positivo al tampone Covid. Seguiranno nuovi esami per scongiurare pericoli e assenze.

C’è un nuovo positivo al tampone Covid in casa Juventus. Lo ha comunicato la società bianconera, che ha chiarito i dettagli della vicenda. Non si tratta di un calciatore ma di un membro del gruppo di lavoro di Andrea Pirlo. Se da un lato il club tira un sospiro di sollievo, resta la preoccupazione per il rischio di una diffusione nel gruppo squadra. In questo momento sarebbe difficile viste le assenze sopportare qualche altro stop, e proprio per questo seguiranno nuovi e approfonditi controlli.

“Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di un componente del gruppo squadra (non calciatore) che è stato posto in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”.

Questo il testo del comunicato rilasciato pochi minuti dal club, che ha già avvertito gli organi competenti per capire come muoversi. Il match con lo Spezia non dovrebbe subire rinvii o modifiche, ma sarà importante il nuovo giro di tamponi in programma domani.

Juventus, c’è un nuovo positivo al Covid: la Serie A torna in emergenza

Anche la Juventus ha riscontrato un nuovo positivo al Covid. Il comunicato ha chiarito che non si tratta di un calciatore ma di un membro dello staff di Pirlo. Un uomo di campo quindi, e questo preoccupa e non poco. I bianconeri seguiranno i protocolli ed eseguiranno nuovi giri di tamponi per scongiurare rinvii fra Serie A e Champions.

Anche in casa Torino la situazione preoccupa, ma dopo il focolaio granata non sembrano esserci nuovi calciatori contagiati. A Verona il problema è stato arginato con tempismo consentendo agli scaligeri di giocare senza problemi. In casa Inter invece i membri dello staff risultati positivi non hanno avuto contatti col gruppo squadra, lasciando sereno l’ambiente attorno a Conte.

Un chiaro segnale che i protocolli imposti stanno funzionando bene, e consentono al campionato uno svolgimento regolare. La Juve spera di non dover fare i conti con nuovi problemi nel momento decisivo della stagione. C’è lo Spezia e poi il Porto, che ha alcuni elementi assenti in una gara che potrebbe rilanciare le ambizioni della squadra di Pirlo.