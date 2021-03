Euro 2021, ostacolo Turchia per gli Azzurri: i top player e gli “italiani”

La Turchia sarà la prima avversaria dell’Italia ad Euro 2021: i top player e i giocatori chiave della formazione del ct Şenol Güneş.

Turchia-Italia sarà la gara inaugurale di Euro 2021, l’11 giugno all’Olimpico di Roma. La Nazionale italiana avrà la possibilità di giocare le tre partite del girone A nella città eterna e magari tra il proprio pubblico. Le altre due avversarie sono Svizzera e Galles.

La prima avversaria da affrontare, dunque, sarà la Nazionale turca. La squadra è appena retrocessa nella Lega C in Nations League, e non ha brillato nel 2020. Tuttavia, ha disputato un grande girone di qualificazione degli Europei, vincendo e pareggiando con la Francia (primatista del gruppo).

Nella propria storia, l’Italia non ha mai perso una partita contro la formazione turca. L’ultimo match disputato tra le due Nazionali risale all’amichevole dell’11 novembre 2006, terminata 1-1. Il bilancio è nettamente favorevole agli italiani: 7 vittorie e 3 pareggi.

Leggi anche >>> Road to Euro 2021, le scelte di Roberto Mancini: i portieri



Euro 2021, la Turchia di Calhanoglu

Il ct Şenol Güneş ha a disposizione una rosa di tutto rispetto, composta da diversi calciatori che conoscono molto bene il calcio italiano. Tra i top player assoluti dell’intero organico c’è Hakan Calhanoglu. Il fantasista del Milan indossa la 10 anche con la sua Nazionale. E’ lui l’uomo chiave che dovrà essere arginato. I pericoli principali passeranno dai suoi piedi. Assist-man, specialista nelle punizioni e calci da fermo, bravo a giocare tra le linee. Tutto ciò che i difensori italiani già conoscono.

Il reparto offensivo della Turchia sarà composta da attaccanti di discreto livello. Yılmaz e Tosun saranno i centravanti di riferimento. Anche Karaman sta disputando un ottimo campionato con il Fortuna Düsseldorf nel campionato cadetto tedesco e può giocare punta centrale o esterno. Inoltre, molto probabilmente farà parte anche dei convocati Under, attualmente in prestito al Leicester, ma calciatore di proprietà della Roma. Merita una considerazione anche Ozan Tufan, centrocampista del Fenerbahce. Sta giocando una stagione da protagonista con la maglia del club di Istanbul ed è titolare anche nella sua Nazionale. Sarà un problema per le mezzali azzurre.

Tra i leader in difesa c’è Demiral, centrale della Juventus. Nel reparto arretrato, ci sono anche Muldur, Cetin e Ayhan che disputano il campionato di Serie A e che potranno far parte dei 23 di Euro 2021.

Turchia, la Super Lig andrà ad un club di Istanbul

Il campionato turco è aperto ad ogni scenario. Attualmente, il Galatasaray è al vertice della classifica, ma dista solo 3 punti dalla seconda e terza, rispettivamente Besiktas e Fenerbahce. Insomma, il titolo della Super Lig andrà ad un club di Istanbul.

La coppa, invece, sta riservando sorprese. Tra qualche settimana ci saranno le semifinali che vedrà di fronte Antalyaspor–Alanyaspor e Beşiktaş–Başakşehir. La gara che decreterà la vincitrice del torneo si disputerà a maggio.