Da Ronaldo a Messi: il successo dei calciatori imprenditori

I calciatori col tempo sono diventati sempre più famosi, finanche imprenditori, nei più disparati ambiti

Il mestiere del calciatore, come ben si sa, non è un vero lavoro, soprattutto se si gioca ad alti livelli, tanto in Serie A, ma anche in molte società di Serie B. Alcuni giocatori, riescono a svolgere anche più professioni, spaziando dal mondo dell’influencer a quello dell’imprenditoria, trasformandosi in calciatori imprenditori.

Gli ambiti più disparati sono stati presi di mira dai calciatori per fare affari fuori dal mondo del calcio, soprattutto moda e cucina. Oltre a questi, anche hotel, immobiliare, vini, mentre ci sono calciatori legati comunque al calcio, con la proprietà di un club.

Bonucci, Chiellini, Cristiano Ronaldo, Messi, sono solo alcuni dei calciatori famosi, che hanno intrapreso altri business, per accrescere il proprio patrimonio, e diventare dei veri e propri calciatori imprenditori di successo.

Calciatori-imprenditori: i casi di successo

I migliori alberghi del mondo gestiti dalle celebrità, da Ronaldo a De Niro => https://t.co/kIzxm7ffuQ pic.twitter.com/m3FELzIlIi — Web in travel magazine (@webitmag) August 4, 2018

Cristiano Ronaldo-Messi, non è una sfida che si svolge solo in campo, ma anche fuori. Infatti, i due calciatori imprenditori hanno investito negli alberghi. CR7, ha una vera e propria catena in tutto il mondo, la Pulce invece, ne ha uno di lusso a Ibiza.

In casa Juve, Ronaldo non è solo. Ci sono anche Bonucci e Chiellini; il primo ha da poco aperto un ristorante di lusso a Torino, mentre il secondo ha un’agenzia di comunicazione insieme all’ex Juve Marchisio, che segue i calciatori ma non solo.

Volando a Madrid, Sergio Ramos, capitano merengue, ha acquistato il campo sportivo Marbella, sempre in Spagna, per rinnovarlo e farne un grande e futuristico centro sportivo. Questo, per far allenare tantissimi atleti e crescere nuovi talenti.

L’ex talento del calcio francese, Mathieu Flamini, oggi svincolato e che ha giocato per Arsenal e Milan, oggi è un calciatore imprenditore di successo, molto più degli altri. Infatti, è cofondatore di una società che agisce nel campo delle biotecnologie, con un valore stimato in miliardi.

Il modello del calciatore imprenditore si è quindi affermato molto nell’ultimo decennio, sia dal punto di vista di business nei più disparati ambiti, sia dal punto di vista dei social media. Un modo in più per fare soldi da parte dei calciatori, non solo per se, ma anche per i club in cui militano, che hanno un ritorno di immagine.