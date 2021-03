Non solo l’Inter: un fondo estero è interessato all’acquisto del Milan

E’ ufficiale: dopo l’offerta per l’Inter, arriva una proposta di un fondo estero interessato all’acquisto Milan.



E’ rivoluzione in Serie A, ed è portata da un vento straniero che dopo aver messo nel mirino l’Inter, racconta di un fondo interessato all’acquisto dell Milan. La decisione di Zhang di aprire ai fondi esteri è ormai chiara, e il duello fra Bc Partners e Pif potrebbe entrare nel vivo. Il club nerazzurro potrebbe ben presto cambiare nuovamente il proprio volto, ma intanto Milano diventa terra di conquista. Anche ai rossoneri è stata infatti recapitata la comunicazione di un interesse per il club, che potrebbe trasformarsi in una proposta d’acquisto.

Non ci sono ancora cifre, ma solo un comunicato ufficiale, che può dare la dimensione di quanto il calcio italiano sia sempre al centro dei pensieri dei fondi esteri. Sulle due sponde di Milano si intrecciano quindi interessi importanti. Mentre l’Inter potrebbe acconsentire alla cessione delle quote, il fondo Elliott non sembrerebbe al momento interessato ad intavolare trattative. E neanche ad accogliere la richiesta in arrivo.

Intanto la nota spedita al Milan dagli studi legali gestiti dagli avvocati Felice Raimondo, Gianluca Frate e il dottor Mauro Gagliardi, svela il progetto di un fondo con un potenziale economico molto alto, interessato all’acquisto. Un’investitura che nei prossimi giorni, tramite i legali nominati, sonderà il terreno.

La WLT, un fondo estero di Alexandr Jucov, è pronta ad una proposta d’acquisto per il Milan

Il Milan ha incassato un documento ufficiale in cui la Wlt di Alexandr Jucov sonderà il terreno per effettuare una proposta d’acquisto. “Gli studi legali gestiti dagli avvocati Felice Raimondo, Gianluca Frate e il Dott. Mauro Gagliardi, titolare del Marriotts Legal Service, hanno ricevuto il mandato per gestire in Italia l’attività di consulenza e assistenza stragiudiziale in merito alla possibile acquisizione della società calcistica AC Milan S.p.a. da parte del fondo di investimento World Lab Technologies inc., facente capo al sig. Alexandr Jucov”.



“WLT è un fondo con una rilevantissima capacità economica – si legge ancora nella nota – che si occupa di investire in energie rinnovabili, infrastrutture, tecnologia e sport. L’attività legale al di fuori dell’Italia è affidata allo studio Baker McKenzie. Maggiori dettagli verranno forniti in seguito, nella eventualità in cui il sig. Jucov raggiungerà una intesa di massima con il fondo Elliott. Da parte degli studi legali Raimondo-Frate-Marriotts non verranno rilasciate ulteriori dichiarazioni”.

Una nota che è il preludio ad una proposta d’acquisto per il Milan. I rossoneri al momento non hanno risposto tramite i propri canali, ma nei prossimi giorni potrebbero decidere se discutere con Alexandr Jucov o rispedire l’interessamento al mittente.