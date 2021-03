Real, Vinicius Jr fa 100 presenze: i migliori giovani del club spagnolo

Vinicius Jr del Real è il primo 2000 a raggiungere le 100 presenze in un club, in assoluto. Il brasiliano, presenza fissa in prima squadra, è uno dei migliori giovani al mondo.

I calciatori classe 2000 adesso sono sempre più importanti ed utilizzati dai club, anche per la politica sui giovani, come quella del Real Madrid.

La squadra spagnola ha negli ultimi anni adottato il modello del Borussia Dortmund. Infatti, ha acquistato calciatori in fiore, in tutto il mondo, soprattutto dal Brasile, con l’arrivo in prima squadra di Vinicius Jr e Rodrygo, oltre a Reinier in prestito proprio al Borussia.

Sia Vinicius che Reinier, sono stati comprati dal Flamengo, per un totale di 75 milioni di euro, più altri 45 al Santos per Rodrygo. I tre giovani talenti brasiliani, uniti alla cantera del Real, il Castilla, sono tre dei migliori giocatori in rosa.

Leggi anche >>> Brescia-Cosenza: la sfida tra i giovani Guardiola

Leggi anche >>> Juve-Napoli, finalmente arriva la data

Vinicius, Rodrygo e Reinier, futuro assicurato per il Real

Il Real Madrid può guardare con tranquillità al futuro, infatti, i suoi giovani brasiliani sono già impegnati in prima squadra, in particolare Vinicius, che ha raggiunto la 100a presenza con le merengue, il primo 2000 a riuscirci in assoluto.

L’ex Flamengo, gioca spesso titolare in Liga, così come in Champions, avendo giocato tutte e 7 le partite di questa stagione. Certo, dal punto di vista realizzativo, deve fare di più, ma con le doti che ha può arrivare a segnare caterve di gol.

Rodrygo, invece, ha segnato un solo gol in Europa, e nessuno in Spagna, e vede il campo con meno continuità, al momento è più un sostituto per Zidane. Così come Reinier, che al Dortmund ha giocato solo 10 partite in stagione, con un gol all’attivo.

La politica giovanile del Real, dunque, vede l’acquisto anche a suon di milioni, di giovani calciatori molto promettenti. Senza dubbio, Vinicius, Rodrygo e Reinier, possono ambire ad essere tra i più grandi giocatori del mondo, e i tredici volte campioni d’Europa, unendo questi acquisti ai canterani, possono sognare in grande.