Francesca Brambilla infiamma i social: il décolleté è esagerato – Foto

Francesca Brambilla è tornata ad “Avanti un Altro!” e ha postato una foto che ha rapidamente conquistato i suoi follower: la modella è esplosiva.

E’ ricominciato uno dei quiz pomeridiani più apprezzati in Italia. Per la decima edizione di “Avanti un altro!“ è stata confermata anche la presenza di Francesca Brambilla, che era stata sostituita qualche mese fa come Bona Sorte del programma.

Quest’oggi è tornata per la prima puntata dello show, grazie alla grande richiesta dei telespettatori. Proprio ieri ha voluto lasciare un messaggio ai propri fan, i quali l’hanno sostenuta in questi giorni e hanno inciso tantissimo sul suo ritorno in tv. Ma proprio nelle ultime ore ha deliziato i suoi seguaci con una foto senza fiato.

Francesca Brambilla, il top esalta il décolleté – Foto

La showgirl di Bergamo ha condiviso uno scatto seducente nelle ultime ore sul suo profilo ufficiale di Instagram. Il suo sguardo sensuale ha conquistato i migliaia di follower, che hanno commentato in massa sotto il post. I seguaci hanno apprezzato anche le rotondità del corpo di Francesca Brambilla, la quale indossa un top grigio molto aderente che esalta le sue curve.

La descrizione della foto è alquanto…dolce. “Mi piaci più del cioccolato“, scrive in spagnolo la modella. Qualcuno però non ci crede. Infatti, tra i commenti un utente ironico stenta a pensare che ci sia una persona che possa piacerle più del cioccolato.