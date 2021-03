L’ Atalanta ci prova ma vince l’Inter, i tifosi esultano: “Scudetto”

L’Inter supera l’Atalanta e i tifosi iniziano a credere seriamente allo Scudetto. Conte invece scherza. “Se ho in tasca il titolo? Al momento ho solo 40 euro”.

L’Atalanta gioca una buona partita, ma una Inter cinica e un po’ bruttina vince, e per i tifosi è già “scudetto”. Il successo contro la dea ha il sapore del match fondamentale nel cammino nerazzurro, e sui social e in campo è stato celebrato quasi come una finale. Una partita da dentro o fuori, perché dopo aver battuto Juventus, Milan e Lazio, la vittoria sui bergamaschi aggiunge un capitolo importante al progetto di Conte. Non è stato un grande match, ma per il tecnico era fondamentale vincere, e i successi sulle big di Serie A, sono un segnale che non può essere sottovalutato.

Anche oggi i tifosi si sono divisi, fra chi non ama il gioco espresso dall’Inter, e i tanti che invece esultano per il risultato. Una sola cosa però conta dopo tanti anni con l’amaro in bocca, ed è una vittoria che può lanciare davvero Lukaku e compagni verso la festa finale. In tanti lo hanno sottolineato sui social, ma anche la festa dei calciatori al triplice fischio, è il chiaro segno che il morale è alto, e il sogno più vicino.

L’Atalanta ci ha provato, ed ha fatto sicuramente meglio degli avversari, che però non cercavano lo spettacolo, ma solo i tre punti. Missione compiuta e messaggio di Conte che non lascia dubbi. “Siamo stati meno brillanti ma contro una squadra come l’Atalanta era importante vincere e li abbiamo allontanati dalla corsa allo scudetto”. Poi un messaggio chiaro. “Sento dire che abbiamo fatto un solo tiro nello specchio ma abbiamo costruito bene. Le occasioni le abbiamo imbastite bene ma non concretizzate”. E a chi gli chiede se dopo i tre punti ha in tasca un pezzo di scudetto. “Se guardo in tasca ho 40 euro – scherza l’allenatore – ma bisogna continuare così”. I tifosi invece la pensano al contrario.

Inter, i tifosi credono nello Scudetto: Conte esulta ma resta cauto. Le reazioni del popolo nerazzurro

Battuta la Juventus, battuta la migliore Lazio, battuto il milan capolista, battuta la migliore Atalanta.

RAGAZZI, questo potrebbe essere l'anno giusto. ⚫️🔵🔥 #scudetto #capolista #INTERatalanta 1-0 #vittoria — ♠ Giovanni ♠ (@ImmersoNelnulla) March 8, 2021

Scudetto? Si per i tifosi, meno per Conte, che fra un pizzico di scaramanzia, e un cammino ancora lungo, preferisce rimanere cauto e concentrarsi sul campo. Nel post partita in più occasioni ha glissato sulla domanda, entrando più nel commento di una gara che potrebbe già essere decisiva. “Se vuoi vincere serve solo una cosa – ha dichiarato Conte – ed è la costanza nell’interpretare le partite nel modo giusto. Lo abbiamo fatto concedendo pochissimo al secondo miglior reparto offensivo della Serie A“.

Per i tifosi però superare l’ostacolo Atalanta significa cucirsi addosso una metà dello scudetto. E’ ancora presto forse, ma l’entusiasmo cresce, e il popolo nerazzurro non è mai stato negli ultimi anni così vicino a spezzare il lungo dominio della Juventus. Sul web i commenti si moltiplicano, ma c’è anche chi sottolinea lo scarso spettacolo offerto dai nerazzurri.

#Conte, vittoria dopo vittoria, con umiltà e solidità, sta cucendo lo #Scudetto sulla maglia dell’#Inter.

Fatico a pensare che possa perderlo, anzi, fatico a pensare che possa vincerlo con meno di 5 punti di vantaggio…#Chapeau #InterAtalanta — Gian Marco Pignatti (@GPignatti) March 8, 2021

Brutti, sporchi, cinici. Ma alla fine i campionati si vincono anche così. Avanti tutta! 🖤💙 #amala #InterAtalanta — Giovax (@DrGiovax) March 8, 2021