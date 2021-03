Spezia emergenza Covid: c’è un altro calciatore positivo

Spezia emergenza Covid: dopo Provedel un altro calciatore dei liguri è risultato positivo al tampone. Nuovi controlli in giornata.

E’ emergenza Covid in casa Spezia, dopo che un nuovo calciatore è risultato positivo al tampone. Il giro dei controlli previsti dopo il match ha evidenziato il problema per i liguri, che dopo Provedel saranno costretti a fare i conti con il rischio di nuovi contagi. Lo ha ufficializzato il club, con una nota ufficiale. Non è però stato reso noto il nome del calciatore positivo.

“Lo Spezia Calcio – si legge nella nota – comunica che, a seguito del ciclo di tamponi di controllo effettuato nella giornata di ieri, un calciatore della prima squadra è risultato positivo. Il tesserato sta seguendo in isolamento le procedure previste dal protocollo sanitario”.

Dopo Provedel quindi arriva un altro positivo al Covid che allarga l’emergenza fra i liguri. Seguiranno i controlli e il gruppo sta rispettando i protocolli in vista di un rush finale della stagione che vedrà la squadra impegnata in una delicata lotta per la salvezza. Italiano spera quindi di non dover fare i problemi con altri contagi legati al Covid in una rosa larga ma che ha bisogno di tutti i suoi elementi per strappare una salvezza che sarebbe storica.

Spezia, dopo Provedel un altro calciatore positivo al Covid: la Serie A sta riuscendo a gestire l’emergenza