Juventus, la stampa estera stronca Ronaldo: “E’ un fiasco”

La stampa estera analizza la sconfitta della Juventus con il Porto e sono durissime le critiche per Cristiano Ronaldo, definito “un fiasco”.

La debacle della Juventus con il Porto ha scatenato i commenti della stampa estera, che ha messo nel mirino la prova negativa di Cristiano Ronaldo. Poco utile alla squadra, mai incisivo e protagonista del macroscopico errore sul gol del raddoppio portoghese. Il suo voltare le spalle al pallone racchiude il senso della prova dei bianconeri e la sua prestazione, che è stata sgretolata nei commenti della stampa estera. Molte le critiche, anche abbastanza pesanti per un calciatore scelto per regalare la Champions League alla Juventus, ma mai davvero in grado di fare la differenza.

Il titolo che L’Equipe ha scelto è durissimo. “Ronaldo è un fiasco” si legge nelle colonne del quotidiano francese, che nelle pagelle stronca la prova di Cr7. “L’assist non basta, e il suo atteggiamento si è rivelato un problema per la squadra. E’ mancato in tutte le occasioni importanti e si è solo lamentato con l’arbitro”. Un messaggio chiaro e corredato da un 4 che riassume la prova del calciatore.

Ronaldo è stato bersagliato dalle critiche anche da Le Parisien che ha posto l’accento sulla sua prova ritenendola assolutamente insufficiente. Commenti che non faranno piacere all’ex Manchester United, poco abituato alle critiche, ma bocciature in arrivo anche da Spagna e Inghilterra.

Juventus, la stampa non perdona Ronaldo e attacca anche Agnelli: “Pensi al suo club”. Su Cr7: “Disastro”

Duri attacchi alla Juventus e a Ronaldo anche da Le Parisien. “La sua presenza ha pesato pochissimo nell’economia del match. Ha tirato solo due volte in porta, e nonostante l’assist la sua prova è insufficiente”. Pesanti critiche anche dalla Spagna. Il quotidiano As non ha utilizzato mezze misure nel giudizio sulla partita del numero 7 bianconero. “E’ un disastro tecnico ed economico”, il duro commento della testata spagnola. Marca rincara la dose. “La barriera della paura” è il titolo che sottolinea l’errore del portoghese, poi stroncato all’interno del quotidiano.

Un disastro che ha avuto riflessi pesanti in Borsa per la Juventus, sottolineato dai tabloid inglesi. Gli attacchi però sono diretti ad Andrea Agnelli. Il cronista Miguel Delaney, dalle colonne di The Indipendent, ha accusato il presidente bianconero di concentrarsi troppo sulle regole per la prossima Champions League e poco alla sua squadra. Parole pesanti, dirette anche alle mosse sul mercato. “Ha idee cattive – si legge sul tabloid inglese – e dovrebbe concentrarsi sulla sua società e sull’acquisto di Ronaldo, che non è servito per battere sul campo il Porto. Questa è la vera Champions League”. Poche parole ma mirate e dirette ad un rapporto fra la società e il marziano di Madeira che non sembra però più un extraterrestre.

La gara con il Porto potrebbe avere riflessi pesanti sul mercato. Secondo i rumors Cristiano Ronaldo non avrebbe più stimoli con la maglia della Juventus, che da parte sua valuta un investimento che non è servito a portare a casa la Coppa dalle grandi orecchie. Che sia il preludio ad un’altra estate calda sul fronte mercato?